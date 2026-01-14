Logo
Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима

Извор:

Танјуг

14.01.2026

10:30

Коментари:

0
Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима
Фото: Танјуг/АП

Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изјавила је данас да би, суочени са америчким претензијама на Гренланд, званичници Европске уније требало да се сјете како су реаговали на догађаје на Криму 2014. године.

„Да бих им помогла, жељела бих да препоручим... њихове ријечи из 2014. Нека погледају шта су рекли о ситуацији око Крима. Биће им веома корисно око питања Гренланда“, рекла је Захарова за радио Спутњик.

Она је предложила и да се званичници ЕУ запитају зашто их ситуација у земљама чланицама ЕУ мање занима него ситуација у другим земљама.

„Нека сада направе биланс и једноставно се запитају зашто их ситуација у земљама које нису њихове чланице или нису дио њиховог заједничког економског или политичког простора занима више него оне саме“, закључила је Захарова.

Историјски преглед Крима

Крим је постао руска регија у марту 2014. године након референдума одржаног након државног удара у Украјини, на ком је 96,77 одсто бирача на Криму и 95,6 одсто у Севастопољу гласало за придруживање Руској Федерацији, наводи агенција РИА Новости.

Украјина сматра Крим својом привремено окупираном територијом, а западне земље подржавају Кијев по овом питању, док су руски лидери више пута изјавили да су становници Крима гласали за поновно уједињење са Русијом демократски, у потпуном складу са међународним правом и Повељом УН.

Питање статуса Гренланда

Гренланд је дио данског краљевства, али је предсједник САД Доналд Трамп више пута изјавио да острво треба да постане дио Сједињених Држава, наводећи његов стратешки значај за националну безбједност.

Амерички лидер је одбио да се обавеже да неће користити војну силу за успостављање контроле над Гренландом или да дефинитивно одговори да ли му је острво или очување НАТО-а важније.

Данске и гренландске власти упозориле су Сједињене Државе да не заузимају острво, напомињући да очекују поштовање њиховог територијалног интегритета, а земље ЕУ су разговарале о могућем одговору ако се пријетње САД против Гренланда покажу вјеродостојним.

Аутономија Гренланда

То острво је било данска колонија до 1953. године и остаје дио краљевства, али је 2009. године добило аутономију, што му је омогућило да самостално управља и одређује сопствену унутрашњу политику.

