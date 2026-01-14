Logo
Виткоф и Кушнер опет иду код Владимира Путина

Агенције

14.01.2026

09:52

Виткоф и Кушнер опет иду код Владимира Путина

Специјални изасланик америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф, и зет америчког лидера, Џаред Кушнер, планирају да посјете Москву овог мјесеца ради разговора, јавља Блумберг.

Подсјетимо, Виткоф и Кушнер последњи пут су се састали са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу почетком децембра 2025. године.

Двије стране су разговарале о суштини иницијативе коју су предложиле Сједињене Државе о окончању сукоба у Украјини, али нису успјеле да пронађу компромис.

Стив Виткоф

Владимир Путин

