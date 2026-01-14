Logo
Ирански шеф правосуђа најавио јавна суђења: Смртне казне у најави?

Извор:

Агенције

14.01.2026

09:38

Ирански шеф правосуђа најавио јавна суђења: Смртне казне у најави?
Фото: Tanjug / AP

Шеф иранског правосуђа Голамхосеин Мохсени Еџеи изјавио је данас да ће осумњиченима који су ухапшени током таласа протеста бити убрзо суђено, пренијела је државна телевизија.

"Ако је неко спаљен или му је одрубљена глава, морамо брзо да обавимо свој посао", рекао је Еџеи током посјете затвору у Техерану, гдје су притворени учесници протеста, пренио је Тајмс оф Израел.

Он је додао да би суђења требало да буду "јавна".

Иранске новинске агенције наводе да је Еџеи провео пет сати у затвору испитујући појединачне случајеве.

Једна група за људска права упозорава да је током протеста ухапшено на хиљаде људи и да постоји забринутост да би иранско правосуђе могло у великој мјери да примјени смртну казну.

Техерански тужиоци најавили су раније да ће против демонстраната ухапшених током протеста подићи смртну оптужницу за "мохаребех" - вођење рата против Бога, пренио је амерички Стејт департмент.

Према тој објави, особа идентификована као Ерфан Солтани (26) осуђена је на смрт, што би га учинило првим демонстрантом којем је изречена смртоносна казна, док је више од 10.600 Иранаца ухапшено током протеста.

Амнести интернешенел позвао је иранске власти да одмах обуставе сва погубљења, укључујући и Солтанијево.

Ал Џазира је навела да не може независно да потврди да ли ће казна бити извршена.

