Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

13.01.2026
Одговарајући на питање о својој изјави да је "помоћ на путу за Иран", амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да ће људи морати сами да сазнају о чему је ријеч. "Мораћете сами да откријете. Жао ми је", рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Трамп је претходно поручио демонстрантима у Ирану да наставе да протестују, као и да је помоћ на путу.
Раније данас два неименована извора из америчког Министарства одбране рекла су да је Трамп упознат са широким спектром војних и тајних опција које би могле да буду примијењене против Ирана, укључујући мјере које превазилазе конвенционалне ваздушне нападе.
Према наводима више извора упознатих са ситуацијом, Трампов тим за националну безбједност одржаће данас састанак у Бијелој кући како би размотрио ажуриране опције према Ирану, али није познато да ли ће предсједник САД лично присуствовати састанку, преноси Танјуг.
