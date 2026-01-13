Logo
Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

Танјуг

13.01.2026

20:39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Одговарајући на питање о својој изјави да је "помоћ на путу за Иран", амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да ће људи морати сами да сазнају о чему је ријеч. "Мораћете сами да откријете. Жао ми је", рекао је Трамп, преноси Ројтерс.

Трамп је претходно поручио демонстрантима у Ирану да наставе да протестују, као и да је помоћ на путу.

Раније данас два неименована извора из америчког Министарства одбране рекла су да је Трамп упознат са широким спектром војних и тајних опција које би могле да буду примијењене против Ирана, укључујући мјере које превазилазе конвенционалне ваздушне нападе.

Свијет

Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Према наводима више извора упознатих са ситуацијом, Трампов тим за националну безбједност одржаће данас састанак у Бијелој кући како би размотрио ажуриране опције према Ирану, али није познато да ли ће предсједник САД лично присуствовати састанку, преноси Тан‌југ.

