Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Извор:

Танјуг

13.01.2026

19:30

Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Бивши амерички предсједник Бил Клинтон и бивша државна секретарка Хилари Клинтон одбили су данас да свједоче пред Представничким домом у истрази о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, чиме су додатно заоштрили вишемјесечни спор са републиканским конгресменом и предсједником Одбора за надзор Џејмсом Комером, додајући да ће борити против захтјева за свједочење "колико год буде потребно".

У опширном писму упућеном Комеру, у које је имао увид лист Њујорк тајмс, Клинтонови су навели да су спремни да се боре "за земљу, њене принципе и њен народ, без обзира на посљедице", истичући да је за њих "сада тренутак" за такав потез.

Комер је запријетио да ће покренути поступак за непоштовање Конгреса уколико се Клинтонови не одазову позивима на затворена саслушања, што је често први корак ка упућивању случаја Министарству правде.

Рок за појављивање Била Клинтона био је уторак, а за Хилари Клинтон сриједа.

Неколико сати прије истека рока, Клинтонови су доставили писмо у којем наводе да су позиви на свједочење "неважећи и правно неизвршиви", а затим и заједничко писмо у којем су поручили да ће се против Комерових захтјева борити колико год буде потребно.

Они су навели да су већ доставили овјерене писане изјаве, сличне онима које је Комер прихватио од других свједока, и поновили да немају сазнања релевантна за истрагу.

У писму су оптужили Комера да води политички мотивисан процес чији је циљ њихово кажњавање, па чак и затварање.

Портпаролка Одбора за надзор саопштила је да Клинтонови нису потврдили долазак на саслушања и да ће, уколико се не појаве, одбор започети поступак због непоштовања Конгреса.

Клинтонови су навели да очекују да ће Комер наставити са покушајима да их прогласи кривима за непоштовање Конгреса, као и да ће објављивати "небитне, фотографије старе деценијама" како би их компромитовао.

Према наводима адвоката Клинтонових, инсистирање да се Клинтонови појаве лично пред одбором супротно је ограничењима истражних овлашћења Конгреса, како су она дефинисана у судској пракси, укључујући и одлуке Врховног суда САД. Они су позвали Комера да "деескалира овај спор".

Тагови:

Bil Klinton

Хилари Клинтон

