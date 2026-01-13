Logo
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

13.01.2026

17:26

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран
Фото: Танјуг/АП

Пријетње Вашингтона ударима на Иран су апсолутно неприхватљиве, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Пријетње Вашингтона да ће покренути нове војне ударе на територији Исламске Републике су апсолутно неприхватљиве", навела је Захарова у саопштењу.

Она је додала да Русија најоштрије осуђује свако субверзивно спољно мијешање у унутрашње политичке процесе Ирана.

"Динамика унутрашње политичке ситуације у земљи и опадање вјештачки подстакнутих протеста које се види посљедњих дана омогућавају нам да очекујемо постепену стабилизацију ситуације", рекла је Захарова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Она је оцијенила да су "хиљаде Иранаца који марширају као знак подршке суверенитету Исламске Републике кључ неуспјеха злокобних планова оних које прогања постојање држава на међународној арени способних да воде независну спољну политику и да самостално бирају пријатеље".

Москва је у контакту са својим дипломатским представништвима у Ирану, која раде као и обично и у контакту су са Русима у земљи, закључила је Захарова.

