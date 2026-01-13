Маск понудио бесплатан интернет у Ирану

13.01.2026
23:00
Коментари:0
Амерички предузетник Илон Маск је преко своје компаније "Спејс икс" понудио бесплатну услугу сателитског интернета "Старлинк" у Ирану током протеста у којима је убијен велики број људи, јавио је "Блумберг".
"Спејс икс" је укинуо претплату на "Старлинк" у Ирану, тако да људи са пријемницима могу да приступе интернету без плаћања.
Ову информацију "Блумбергу" је потврдио Ахмад Ахмадијани, извршни директор америчке групе "Холистик рисајеленс", која сарађује са Иранцима да би обезбиједила приступ интернету.
Други извор упућен у рад "Старлинка", који је желио да остане анониман, такође је потврдио да је интернет сада бесплатан у Ирану преко овог сервиса.
Телекомуникције су у прекиду у Ирану већ неколико дана.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму