Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац

13.01.2026
20:50
Коментари:0
Случај нестанка младе жене из Штајерске добио је данас трагичан епилог и потврђено је да је 34-годишња Јохана Г. мртва, а због сумње да је повезан са њеном смрћу ухапшен је припадник аустријске специјалне полицијске јединице Кобра.
Осумњичени, који је био посљедња особа у контакту са женом, тврди да је њена смрт била "несрећа", пише Vol.at.
Потрага за 34-годишњом Јоханом Г. из Тилмита у округу Лајбница трајала је од суботе увече. Њен нестанак пријавила је мајка након што није успјела да ступи у контакт са кћерком. Истрагу је преузео Покрајински уред криминалистичке полиције, који у почетку није искључивао ниједну могућност – несрећан случај, злочин или самоубиство.
До преокрета је дошло вечерас, када је случај прерастао у истрагу насилног кривичног дела. Још синоћ, Државно тужилаштво у Грацу и полиција су саопштили о хапшењу 30-годишњег припадника специјалне јединице Кобра, кога се доводи у везу са нестанком.
Према наводима полиције, он је био посљедња позната особа која је била у контакту са Јоханом Г. Након што су му истражитељи предочили записе разговора, признао је да ју је упознао путем апликације за упознавање и да су више од годину дана били у повременој вези.
Током данашњег испитивања осумњичени полицајац је, према медијским извештајима, признао да је Јохана Г. преминула. Тврдио је, међутим, да се радило о "несрећи" и да је њено тијело закопао.
Полиција је потврдила да су у стану осумњиченог пронађена два пиштоља, службени пиштољ марке Глок и пиштољ за обуку. Обје врсте оружја воде се као украдена од 2018. године. Зашто је мушкарац посједовао пиштоље такође је предмет истраге.
Данас је објављено и да је Јохана Г., која је радила као фитнес тренерка, вјероватно била трудна.
Истрага се води због сумње на убиство, а из правосудних тијела напомињу да за осумњиченог важи пресумпција невиности, преноси Индекс.
