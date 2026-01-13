Logo
Large banner

Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац

13.01.2026

20:50

Коментари:

0
Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац
Фото: Друштвене мреже

Случај нестанка младе жене из Штајерске добио је данас трагичан епилог и потврђено је да је 34-годишња Јохана Г. мртва, а због сумње да је повезан са њеном смрћу ухапшен је припадник аустријске специјалне полицијске јединице Кобра.

Осумњичени, који је био посљедња особа у контакту са женом, тврди да је њена смрт била "несрећа", пише Vol.at.

Потрага за 34-годишњом Јоханом Г. из Тилмита у округу Лајбница трајала је од суботе увече. Њен нестанак пријавила је мајка након што није успјела да ступи у контакт са кћерком. Истрагу је преузео Покрајински уред криминалистичке полиције, који у почетку није искључивао ниједну могућност – несрећан случај, злочин или самоубиство.

Ухапшен припадник Кобре

До преокрета је дошло вечерас, када је случај прерастао у истрагу насилног кривичног дела. Још синоћ, Државно тужилаштво у Грацу и полиција су саопштили о хапшењу 30-годишњег припадника специјалне јединице Кобра, кога се доводи у везу са нестанком.

Према наводима полиције, он је био посљедња позната особа која је била у контакту са Јоханом Г. Након што су му истражитељи предочили записе разговора, признао је да ју је упознао путем апликације за упознавање и да су више од годину дана били у повременој вези.

Током данашњег испитивања осумњичени полицајац је, према медијским извештајима, признао да је Јохана Г. преминула. Тврдио је, међутим, да се радило о "несрећи" и да је њено тијело закопао.

Пронађено украдено оружје

Полиција је потврдила да су у стану осумњиченог пронађена два пиштоља, службени пиштољ марке Глок и пиштољ за обуку. Обје врсте оружја воде се као украдена од 2018. године. Зашто је мушкарац посједовао пиштоље такође је предмет истраге.

Данас је објављено и да је Јохана Г., која је радила као фитнес тренерка, вјероватно била трудна.

Истрага се води због сумње на убиство, а из правосудних тијела напомињу да за осумњиченог важи пресумпција невиности, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

Свијет

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

3 ч

0
Банкротирало више од 10.000 предузећа

Свијет

Банкротирало више од 10.000 предузећа

4 ч

0
Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Свијет

Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

4 ч

0
Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Свијет

Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

00

Срећна православна Нова година!

23

00

Маск понудио бесплатан интернет у Ирану

22

50

Сергеј Ћетковић изнио оштар став: ''Све је лаж..''

22

40

Популарна продавница наплаћује улазак

22

30

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner