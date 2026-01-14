Иран: Спремни смо за рат

Извор:
14.01.2026
Иран је након недавног дванаестодневног рата војно спремнији него раније, а нуклеарно знање не може се уништити ваздушним нападима, поручио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи (Abbas Araqchi) током путовања у Бејрут. Истовремено је тврдио да су протести у земљи „нормални“ у систему који се темељи на вољи народа, али је упозорио и на, како је навео, елементе који изазивају насиље и нереде.
Аракчи је упозорио да ће се његова земља бранити од зла и страног мијешања након недавних коментара Доналда Трампа (Donald Trump), који је позвао цивиле да наставе са протестима.
Током посљедњих неколико сати Аракчи је на свом Телеграм каналу објавио информације о различитим телефонским разговорима које је водио са турским званичницима, као и министрима Уједињених Арапских Емирата и Француске.
„Осврћући се на провокативне изјаве америчких званичника, које се сматрају отвореним мијешањем у унутрашње послове Ирана, Аракчи је нагласио одлучност иранског народа да брани национални суверенитет и безбједност земље од сваког зла и страног уплитања“, наводи се у објави на Телеграму.
Говорећи о иранском нуклеарном програму у интервјуу за локалну телевизију, Аракчи је рекао да су поједини објекти оштећени, али да се технологија не може „избрисати“ бомбардовањем. „Неке зграде су уништене, дио машина и опреме центрифуга је оштећен, али нуклеарну технологију и знање није могуће уништити ваздушним бомбардовањем“, рекао је. Додао је да Иран тренутно нема план да обнови оштећена постројења док се не отклоне безбједносне пријетње и питања заштите.
Када је ријеч о ракетним способностима, Аракчи тврди да током рата није дошло до озбиљније штете и да су евентуална оштећења већ санирана. „Наше војно и одбрамбено стање много је боље него раније. Упознали смо своје слабости, али и слабости непријатеља, отклонили сопствене недостатке и потпуно смо спремни да се бранимо“, рекао је. Нагласио је и да војна спремност, према његовим ријечима, није знак жеље за ратом, већ средство одвраћања. „Потпуна спремност за рат не значи да неко жели рат, већ да се рат спречава тиме што се буде у потпуности спреман за борбу“, поручио је.
У другом дијелу разговора осврнуо се на унутрашњу ситуацију у земљи, наводећи да је Иран и даље под „гушећим економским санкцијама“, али да је стање, како тврди, „у цјелини добро“. „Проблеми су посљедица санкција, али и постојећих економских слабости“, рекао је, додајући да су протести и демонстрације природни у систему у којем грађани могу износити своје притужбе.
Ипак, Аракчи је истакао да се уз мирне протесте дешавају и насилни инциденти. „Уз народне протесте постоје и поједини елементи који спроводе изгреде и нереде: нападају јавна мјеста и подмећу пожаре“, рекао је, наводећи да такви поступци захтијевају „озбиљну анализу“.
Истовремено је оптужио Израел и америчке службе за умијешаност у немире, тврдећи да су израелски званичници јавно признали присуство оперативаца Мосада (Mossad) у Ирану. Као примјер навео је и објаву бившег директора ЦИА-е Мајка Помпеа (Mike Pompeo). „Не може бити отворенијег признања да агенти ЦИА-е и Мосада учествују и интервенишу“, рекао је.
Говорећи о реакцији власти, Аракчи је рекао да Влада настоји да направи разлику између легитимних протеста и насиља. „Покушавамо разумно приступити питању протеста и нереда, саслушати стварне притужбе људи и пронаћи рјешења, док се истовремено на одговарајући начин поступа према онима који спроводе вандализам“, рекао је.
На крају је поновио да је Иран у бољој позицији него раније и да је у потпуности спреман на пријетње из Сједињених Америчких Држава. „У Ирану постоји пуно самопоуздање и у потпуности смо спремни на америчке пријетње“, поручио је Аракчи.
