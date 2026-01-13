Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

Извор:
Агенције
13.01.2026
11:08
Коментари:0
Канцелар Њемачке Фридрих Мерц изјавио је да се ирански режим налази "на крају свог постојања".
- Ако режим може да се држи власти само насиљем, онда је ефикасно завршен. Претпостављам да сада свједочимо посљедњим данима и недјељама овог режима - рекао је Мерц током посјете Индији, пренео је "Тагесшау".
Мерц је осудио "бруталност" иранских снага безбједности над мирним демонстрантима и похвалио храброст грађана који захтијевају слободу.
Министар спољних послова Њемачке Јохан Вадефул описао је Иран као "неправедни режим" и позвао је на оштрије санкције против руководства Техерана, укључујући уврштавање на листу санкција ЕУ против тероризма.
Вадефул је навео да Њемачка и САД раде на заједничкој декларацији земаља Г7 у знак солидарности са иранским народом.
Протести у Ирану трају више од двије недјеље, а покренути су економском кризом.
Према процјенама организација за људска права, од почетка демонстрација погинуло је најмање 648 људи, укључујући 505 демонстраната и 133 припадника снага безбједности, док је више од 10.000 особа ухапшено.
Због блокаде интернета и телекомуникација, информације тренутно не могу да буду независно провјерене.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму