Logo
Large banner

Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

Извор:

Агенције

13.01.2026

11:08

Коментари:

0
Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања
Фото: Tanjug / AP

Канцелар Њемачке Фридрих Мерц изјавио је да се ирански режим налази "на крају свог постојања".

- Ако режим може да се држи власти само насиљем, онда је ефикасно завршен. Претпостављам да сада свједочимо посљедњим данима и недјељама овог режима - рекао је Мерц током посјете Индији, пренео је "Тагесшау".

Мерц је осудио "бруталност" иранских снага безбједности над мирним демонстрантима и похвалио храброст грађана који захтијевају слободу.

Министар спољних послова Њемачке Јохан Вадефул описао је Иран као "неправедни режим" и позвао је на оштрије санкције против руководства Техерана, укључујући уврштавање на листу санкција ЕУ против тероризма.

Вадефул је навео да Њемачка и САД раде на заједничкој декларацији земаља Г7 у знак солидарности са иранским народом.

Протести у Ирану трају више од двије недјеље, а покренути су економском кризом.

Према процјенама организација за људска права, од почетка демонстрација погинуло је најмање 648 људи, укључујући 505 демонстраната и 133 припадника снага безбједности, док је више од 10.000 особа ухапшено.

Због блокаде интернета и телекомуникација, информације тренутно не могу да буду независно провјерене.

Подијели:

Тагови:

Fridrih Merc

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната

Свијет

Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната

1 ч

1
Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

Свијет

Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

4 ч

0
Извор из Бијеле куће: Трамп је склон нападу на Иран

Свијет

Извор из Бијеле куће: Трамп је склон нападу на Иран

4 ч

0
Трамп има више опција за Иран

Свијет

Трамп има више опција за Иран

15 ч

0

Више из рубрике

Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто

Свијет

Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто

1 ч

0
Бака и дека пронађени смрзнути у кући, разлог ће вас расплакати: Трагедија потресла комшилук

Свијет

Бака и дека пронађени смрзнути у кући, разлог ће вас расплакати: Трагедија потресла комшилук

1 ч

0
Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната

Свијет

Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната

1 ч

1
Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Свијет

Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner