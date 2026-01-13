Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Извор:
РТ Балкан
13.01.2026
09:37
Коментари:0
Основна циљна група украјинских регрутера јесте омладина, укључујући и малољетна лица, која не посједују основна правна знања и не схватају тежину дјела која чине, а за која је предвиђена строга казна, све до доживотног лишавања слободе, упозорили су у ФСБ-у.
Приведен је малољетник који је за потребе украјинске обавјештајне службе прикупљао податке о локацији војних јединица Оружаних снага Руске Федерације у Маријупољу. Против њега је покренут кривични поступак због државне издаје, саопштава Центар за односе с јавношћу ФСБ Русије.
Како се наводи у саопштењу службе, утврђено је да је малољетно лице путем месинџера ступило у контакт са представницима Главне обавјештајне управе Министарства одбране Украјине и да је, по њиховом налогу, прикупљало информације о локацијама на којима су распоређене јединице Оружаних снага Руске Федерације на територији града Маријупоља.
Култура
Расписан позив за статисте у филму "Линија", снимање на Романији
Истражно одјељење Управе ФСБ Русије за Доњецку Народну Републику покренуло је кривични поступак по члану 275 Кривичног законика Русије "велеиздаја".
ФСБ Русије је поново скренула пажњу на то да украјинске специјалне службе не смањују активност тражења потенцијалних извршилаца преко интернета ради спровођења обавештајно-диверзантских активности с циљем наношења штете Русији.
"Основна циљна група украјинских регрутера јесте омладина, укључујући и малољетна лица, која не посједују основна правна знања и не схватају тежину дјела која чине, а за која је предвиђена строга казна, све до доживотног лишавања слободе", упозорили су у ФСБ-у.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму