Расписан позив за статисте у филму "Линија", снимање на Романији

13.01.2026
Расписан је јавни позив за статисте у филму и телевизијској серији "Линија" о доктору Миодрагу Лазићу и епском егзодусу сарајевских Срба, а завршне сцене биће снимане 7. фебруара на Романији.
Завршне сцене, укључујући и сцену егзодуса сарајевских Срба, биће на подручју Источног Сарајева, односно на Равној Романији и у мјесту Соколовићи.
За сцену егзодуса, осим статиста, биће потребна возила из тог времена, камиони, мали аутомобили, трактори, коњске /воловске/ запреге.
У Вишеграду је одржан радни састанак поводом наставка снимања филма "Линија", а асистент редитеља и један од глумаца у филму Млађан Црквењаш рекао је да је пред екипом снимање најзахтјевнијих кадрова који се односе на егзодус српског становништва из Сарајева 1996. године.
"Овом приликом упућујемо јавни позив свима који желе да учествују као статисти да нам се придруже", истакао је Црквењаш који тумачи лик официра који представља симбол више команданата из састава Сарајевско-романијског корпуса.
Он је навео да овај пројекат за њега има посебну тежину и значај јер је лично познавао доктора Лазића.
Захвалио је општини Вишеград и општинској Борачкој организацији на подршци и логистици које пружају продукцији филма, те истакао да је до сада реализована већина планираних сцена.
Начелник општине Вишеград Младен Ђурђевић рекао је да је филм "Линија" важан подсјетник на жртву, хуманост и историјске догађаје који су обиљежили српски народ и позвао је суграђане да својим учешћем допринесу аутентичности сцена.
Играни филм и телевизијска серија "Линија" инспирисани су мотивима из књиге "Дневник ратног хирурга" доктора Миодрага Лазића, који је преминуо у априлу, 2020. године.
Прича говори о његовој хуманости, храбрости и раду у најтежим условима ратне болнице, спасивши на хиљаде живота.
Филм и серију режира професор Академије умјетности у Београду Драгољуб Елчић, а сценарио потписује књижевник Жељко Пржуљ.
Сви који желе да учествују у снимању сцена могу да се пријаве на бројеве 065/663-504 Саша Планинчић и 066/877-131 Жана Подинић.
Заинтересовани грађани који желе да учествују у снимању филма „Линија“ могу се пријавити путем броја телефона 065/568-451, а контакт особа је Милан Ђукић.
Премијерно приказивање филма планирано је за септембар ове године.
