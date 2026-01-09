Откривени вријеме и мјесто сахране музичара Љубе Нинковића

Извор:
Чувени српски музичар Љуба Нинковић биће сахрањен у Београду.
Љубомир Љуба Нинковић, гитариста и вокал група "С Времена на време", "Шарм", "Тунел" и "Биља Крстић & Бистрик Оркестра", преминуо је у 76. години.
Како је данас објавио његов дугогодишњи пријатељ, новинар Радио Београда Жељко Стефановић, Нинковић ће бити сахрањен 13. јануара на Новом бежанијском гробљу.
"Посљедњи испраћај нашег пријатеља Љубе Нинковића је у уторак, 13. јануара, у 11.45 часова на Новом бјежанијском гробљу. Опело пола сата раније", објавио је Стафновић на Фејсбуку.
Љуба Нинковић је био музичар, композитор, аутор и брат нашег познатог глумца Слободана Боде Нинковића.
(б92)
