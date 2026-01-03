Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Извор:
Вук Костић је у серији "Породица", која говори о хапшењу Слободана Милошевића, морао да има дублера јер због посљедица корона вируса, којег је добио током снимања серије 2020. године, није могао да стоји на ногама.
Вук Костић у овој драми игра Милорада Улемека Легију, команданта Јединице за специјалне операције (ЈСО), а најзахтјевније сцене, када Легија прескаче ограду и упада у вилу "Мир", није могао да одигра јер се баш тих дана опорављао од Ковида-19.
"Серија 'Породица' ми је била први посао послије два мјесеца локдауна. Било је мало чудно снимати, али једва сам чекао да почнемо. Сви смо дошли жељни да радимо и ја сам се разболио у току снимања. Послије двадесетак дана вратио сам се на сет. Морао сам да наставим са радом, иако нисам могао да стојим на ногама, да се крећем. Нисам имао снаге да пређем 20 метара, нити да прескочим ограду као што је било написано у сценарију. Због тога су ангажовали дублера", открио је Костић.
Колико је тешко подносио снимање, показује и чињеница да је екипа серије морала да му помаже да би уопште стајао.
"Подбадали су ме на неке рашље, штаке да бих могао да издржим, а те исте сцене је снимао дублер из контраплана", испричао је.
Глумац је имао несрећу да се чак два пута зарази короном.
"Једва сам жив остао", признаје.
Када се прочуло да је Костић добио улогу Легије, многи су прокоментарисали да Улемека баш виде у овом глумцу.
Вуку није јасно због чега је то тако, јер сматра да он и бивши командант ЈСО немају никакве сличности.
"Немам никакве везе са Легијом, ког тумачим у серији. Игром случаја знам неке људе који су га познавали и они су ми рекли да је људе звао Мићо. По томе смо једино слични, јер и ја када неком не знам име, говорим Баџо", рекао је Костић.
Он додаје да му није лако да гледа "Породицу" јер га подсјећа на лош период живота који је те 2001. године имао.
"Тешко ми је да гледам серију, поготово када чујем ону музику на крају. Помислим: 'Пусти ме деведесетих и тих лоших година'. Када је ухапшен Милошевић, умро ми је отац Пљака, тако да сам тај период потиснуо, брат ми је након 40 дана отишао на брод. Имам свој доживљај тог периода, тако да се хапшења и цијеле те фаме ни не сјећам", испричао је.
