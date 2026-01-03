Logo
Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

АТВ

03.01.2026

20:21

0
Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима
Фото: АТВ

Од првог јануара на снази су промјене на ауто-путевима у Србији. Наиме, почеле су наплате путарина по измијењеном цјеновнику.

Висина путарине за један километар јавног пута увећава се на основу дужине путног објекта које возило прелази на јавном путу, саопштило је Јавно предузеће "Путеви Србије".

Повећање цијена се односи на возила свих категорија, а накнада је увећана на свим дионицама ауто-путева на којима постоје мостови, вијадукти и тунели и у зависности од дужине тих путних објеката, различит је и утицај на повећање путарине.

Измијењене и допуњене одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара почеле су са примјеном 1. јануара, а њима се прописују накнаде за коришћење јавног пута, као и накнаде за коришћење путних објеката, односно мостова, вијадукта и тунела.

Поменутим изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, накнаде за путне објекте су увећане и сада износе за мостове и вијадукте 2,5 пута и за тунеле пет пута у односу на висину путарине за километар јавног пута (до сада су износиле 50 одсто за мостове и вијадукте и 100 одсто за тунеле).

Нова цијена путарине од Београда до Прешева за путничке аутомобиле сада износи 2.060 динара, а од Београда до Ниша путарина кошта 1.180 динара.

Путарина од Београда до Новог Сада износи 340 динара, а од Београда до Суботице 850 динара.

Вриједност путарине од главног града до Шида сада је 520 динара, од Београда до Димитровграда 1.800 динара, док од Београда до Прилипца путарина износи 950 динара.

Потпуни преглед нових цијена по дионицама и категоријама возила, доступни су на сајту Службеног гласника.

Цијене путарина посљедњи пут су измијењене 4. јула прошле године. Тада је путарина поскупјела у просеку за 4,3 одсто по пређеном километру.

Путарина

putarine

Србија

Коментари (0)
