Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Права драма се одиграла у поподневним часовима када је мушкарац стао на мост, у намјери да скочи. Пролазници су убрзо реаговали и покушали да га задрже, али је мушкарац пао у Дунав.

Према незваничним информацијама, непознати мушкарац је извучен на обалу Дунава у свјесном стању, а њега је преузела екипа Хитне помоћи која га је превезла у болницу.

Чувени спасилац описао драму

- Као да сам осјетио шта слиједи. Био сам све вријеме у ресторану "Коноба" и послали су ме у набавку. Возио сам преко Панчевца и помислио "сад ће нешто да се деси". Тад су ме позвали из "Конобе" и рекли "неки мали хоће да скочи, држе га сви, а он се опире" - прича Ренато за Телеграф.

У моменту када се Ренато вратио до Панчевачког моста, драма се завршила, срећом без језивих посљедица. Момак је успио да се отргне и упадне у ријеку, али је ријечна полиција стигла убрзо на лице мјеста и успјела да га спаси.

- Данас смо требали да извучемо чамце из воде, али пошто је веома хладан дан одлучио сам да ипак то померимо за неки други дан. Просто сам предосетио овако нешто - рекао је Ренато Грбић.