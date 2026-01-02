Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Извор:
Телеграф
02.01.2026
16:24
Један мушкарац је данас скочио са Панчевачког моста у Дунав, али је брзом реакцијом извучен на обалу.
Права драма се одиграла у поподневним часовима када је мушкарац стао на мост, у намјери да скочи. Пролазници су убрзо реаговали и покушали да га задрже, али је мушкарац пао у Дунав.
Према незваничним информацијама, непознати мушкарац је извучен на обалу Дунава у свјесном стању, а њега је преузела екипа Хитне помоћи која га је превезла у болницу.
- Као да сам осјетио шта слиједи. Био сам све вријеме у ресторану "Коноба" и послали су ме у набавку. Возио сам преко Панчевца и помислио "сад ће нешто да се деси". Тад су ме позвали из "Конобе" и рекли "неки мали хоће да скочи, држе га сви, а он се опире" - прича Ренато за Телеграф.
У моменту када се Ренато вратио до Панчевачког моста, драма се завршила, срећом без језивих посљедица. Момак је успио да се отргне и упадне у ријеку, али је ријечна полиција стигла убрзо на лице мјеста и успјела да га спаси.
- Данас смо требали да извучемо чамце из воде, али пошто је веома хладан дан одлучио сам да ипак то померимо за неки други дан. Просто сам предосетио овако нешто - рекао је Ренато Грбић.
