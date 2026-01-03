Logo
Познат идентитет младића страдалог у језивој несрећи

Извор:

АТВ

03.01.2026

19:53

Коментари:

0
Несрећа у Дервенти
Фото: Црна-хроника

У тешкој саобраћајној незгоди која се ноћас догодила у Дервенти смртно је страдао Дервенћанин Д.Ш, док је возач возила В.К. задобио повреде и превезен је на даље лијечење.

Како је саопштено из Полицијске управе Добој, Полицијској станици Дервента је око 2.00 часа пријављено да је дошло до слијетања са коловоза путничког возила марке Волксваген, којим је управљао В.К, а у којем се као сувозач налазио Д.Ш, обојица са подручја Дервенте.

Трентино

Занимљивости

Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

Црна хроника пише да је аутомобилом управљао Велибор К, а са којим се као сувозач налазио Данијел Ш, оба из Дервенте.

У саобраћајној незгоди Данијел Ш. је од задобијених повреда погинуо на лицу мјеста, док је Велибор К. задобио повреде и превезен је у Универзитетско-клинички центар Републике Српске.

Ауто

Ауто-мото

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

Увиђај на лицу мјеста обавили су полицијски службеници Полицијске станице Дервента, а у интервенцији су учествовали и припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента.

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Дервента

