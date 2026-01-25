Logo
Сабаленка: Чекам Новакову поруку да сам партнерка из снова

25.01.2026

13:00

Фото: Instagram/@arynasabalenka/screenshot

Новак Ђоковић и Арина Сабаленка – микс дубл за највеће домете? Видјећемо – могуће је.

Послије пласмана у четвртфинале Аустралијан опена побједом над Викторијом Мбоко, Бјелорускињу су питали када ћемо је вид‌јети у миксу са Ђоковићем.

– Можда на УС Опену ове године – поручила је 27-годишња Сабаленка уз осмијех.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

– Мислим, још чекам. Тек ме је онако успут питао на УС опену прошле године. Још чекам ону дугачку поруку од њега, како би он волио да игра са мном, да сам ја његова партнерка из снова – наставила је двострука шампионка у Мелбурну, преноси СпортКлуб.

За крај, кроз смијех је поручила:

– Тако да још чекам ту поруку. Никада је нисам добила. Не знам. Можда нећемо играти – рекла је Сабаленка.

Жепче

Градови и општине

Због коментара би могао завршити у затвору: Пријетио митраљезом и говорио да је Жепче "хрватско"

Сабаленка је побиједила Мбоко са 6:1, 7:6 (7-1), иако је имала 4:1 у другом сету.

– Каква невјероватна играчица за тако младе године. Невјероватно је гледати ову д‌јецу како долазе на тур. Не могу да вјерујем да то говорим, јер се и даље осјећам као дијете, али шта да се ради… Невјероватна играчица. Данас ме је баш гурнула до крајњих граница. Пресрећна сам због побједе. Још једном у два сета. Играла је невјероватно. Много ме је притискала. Срећна сам што сам прошла даље – поручила је Сабаленка.

Сабаленку у четвртфиналу чека 18-годишња Ива Јовић.

Ива Јовић

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

Тагови:

Арина Сабаленка

Новак Ђоковић

