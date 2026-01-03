Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

Извор:
Курир
03.01.2026
18:58
Коментари:0
Након хладне ноћи, често се дешава да су врата залеђена, ретровизори неупотребљиви, а вјетробранско стакло потпуно прекривено ледом.
У екстремним случајевима, одређени дијелови возила могу бити оштећени, па чак може постати немогуће ући у аутомобил.
Зато њемачки аутомобилски клуб АДАЦ, највећи у Европи, редовно објављује практичне савете о томе како возачи могу избећи проблеме и остати мобилни чак и у најхладнијим данима.
Међу препорукама које на први поглед могу дјеловати необично, истиче се савјет да се током зиме у аутомобилу увијек имају старе чарапе и ролна љепљиве траке.
Наиме, како преноси "Курир" позивајући се на "ЕУправо зато" и "Јутарњи лист", старе чарапе могу послужити као једноставна и ефикасна заштита за спољашње ретровизоре.
Ако су довољно велике да их потпуно прекрију, спријечиће накупљање леда на стаклу и уштедиће вријеме ујутру за стругање и одмрзавање.
АДАЦ такође подсјећа на важност заштите вјетробранског стакла.
Постављање посебне заштитне фолије против залеђивања или комада чврстог картона може знатно олакшати јутарњу вожњу.
Коришћење новина или обичног папира се не препоручује јер, због влажности и ниских температура, могу да се заледе и залијепе за стакло, што само погоршава проблем.
Посебну пажњу треба обратити и на брисаче зими, који су кључни за безбиједну вожњу. Најбоље их је заштитити пластичним навлакама, јер се папир и картон могу залијепити за гумене дијелове.
Иако неки возачи подижу брисаче како би спријечили залеђивање, стручњаци упозоравају да то може додатно оптеретити механизам.
Међутим, према АДАЦ-у, мало је вјероватно да ће то довести до значајног слабљења опруге.
Један од уобичајених зимских проблема је залеђивање брава на вратима аутомобила.
Да би се то спријечило, код старијих возила која се отварају кључем, љепљива трака може помоћи тако што ће привремено прекрити браву и заштитити је од влаге.
Ако се брава ипак заледи, а аутомобил остане закључан, једино рјешење је средство за одлеђивање, које, према АДАЦ-у, треба држати код куће, а не у аутомобилу.
Ауто-мото
Невидљиви убица поновно на путевима: Не помажу ни ланци, како реаговати
Возачи аутомобила са даљинским закључавањем требало би да обрате пажњу и на гумене траке на вратима, које се често залеђују зими и отежавају њихово отварање.
Редовна примјена средстава за његу гума може спријечити пуцање и продужити њихов вијек трајања.
Уз мало припреме и неколико једноставних трикова, зимске непријатности могу се свести на минимум, а јутарњи поласци могу бити много лакши и безбједнији.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму