Враћају се ниске температуре: Како остати сигуран иза волана када постане клизаво?

Извор:

Кликс

29.12.2025

18:57

Коментари:

0
Враћају се ниске температуре: Како остати сигуран иза волана када постане клизаво?

Након што смо имали поприлично дуг период благе и сухе зиме вратиле су се ниске температуре, а с њима и залеђене површине.

Лед на цести прави је непријатељ сигурне вожње, али постоје начини како да смањите ризик на минимум.

Ведре ноћи и ниске температуре значе да су се вратили прави зимски услови за вожњу, па иако још увијек нема сњежних падавина, возачи се сусрећу с изазовима и опасностима у вожњи. Поледица и такозвани "црни лед" једни су од највећих непријатеља сигурне вожње. Иако их метеоролошке прогнозе и извјештаји о стањима на цести могу најавити често се лед на цести може појавити и када га не очекујете.

kamioni

Економија

Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

Без обзира на прогнозе и упозорења најважније је да сваки возач посебно обрати пажњу на услове вожње, прије свега на показивач температуре у аутомобилу. Већ на температурама мањим од 4 степена Целзијуса постоји могућност од појаве "црног леда", поготово на брдским и планинским цестама или дијеловима цесте који се налазе у сјени. Опасност од поледице на овим температурама се удвостручује ако падне и тек неколико капи кише јер ће се дословно при првом контакту с подлогом претоворити у лед.

Поред ових очитих знакова возачи требају пратити реакције и понашање других возача и аутомобила око себе. Ако примјетите аутомобил који почне проклизавати или заносити се, одмах макните ногу с папучице гаса. Такођер, добро је редовно провјеравати површину цесте, али на сигуран начин, па можете кратко закочити на равном дијелу цесте чврсто држећи волан али и размак од других аутомобила. Ако примијетите клизавост, повећајте размак од других возила, лагано кочите и избјегавајте нагле покрете воланом.

ауто ударио пјешака

Бања Лука

Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци

На аутопутевима и ширим цестама с више возних трака останите у својој траци колико год је то могуће и избјегавајте претицање. Разлог је једноставан, мање кориштена возна трака је више залеђена и самом промјеном траке може доћи до губитка контроле. Треба узети у обзир да зимској служби треба више времена да очисти све возне траке, као и споредне путеве, па их зато треба и избјегавати.

Вријеме празника, повећане гужве и хладно вријеме "савршен" су спој за проблеме у саобраћају и вожњи. Тако Њемачки аутомобилски клуб - АДАК савјетује возачима да оставе своје аутомобиле паркиране ако је изражена јака поледица. Управо је поледица још опаснија од уобичајених зимских услова и снијега због промјењивог приањања и могућег изненадног губитка контроле над аутомобилом. Ако вас такви услови затекну на путу, не треба форсирати и најбоље је направити кратку паузу јер у већини случајева зимске службе правовремено реагују и чисте лед прилично брзо, пише Кликс.

