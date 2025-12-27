Logo
Форд укида популарни SUV

Извор:

Б92

27.12.2025

13:23

Форд укида популарни SUV
Фото: Unsplash

Форд Ескејп је званично престао да се производи на америчком тржишту.

Посљедњи компактни СУВ, који се у Европи продаје под именом Куга, сишао је са производне траке у његовој фабрици у САД 17. децембра, чиме је окончана производња модела који се производио 25 година, од 2000. године.

Иако Форд сада преусмјерава свој фокус на моделе Бронко Спорт и Маверик, многи дилери нису задовољни овом одлуком.

Према новом извјештају, мрежа дилера се плаши да ће укидање Ескејпа одвести купце директно код конкуренције.

Разлог је једноставан - Ескејп је годинама био један од кључних ''улазних“ модела бренда на америчком тржишту.

На свом врхунцу 2017. године продато је више од 308.000 јединица, док је 2023. године продаја пала на око 141.000 возила.

У 2024. години, бројке су се благо опоравиле, а током 11 месеци 2025. године продат је 132.471 примјерак овог возила, готово исто као и модел Бронко Спорт у истом периоду.

Међутим, дилери упозоравају да Бронко Спорт често има вишу цијену и мање попуста, што отежава замјену Ескејпа.

Затварање производње у Кентакију је дио ширег плана - фабрика се реорганизује како би производила нови електрични пикап средње величине, што је планирано за 2027. годину.

''Ескејп је био наш хљеб и путер“, истичу дилери.

Као приступачан СУВ, довео је нове купце у салоне и омогућио им да остану лојални бренду кроз веће и скупље моделе касније.

Без таквог модела, упозоравају, Форд ризикује да изгуби читаву генерацију купаца који ће се везати за друге брендове, преноси Б92.

Сам Форд, међутим, сматра да је стратегија исправна. Компанија вјерује у потенцијал модела Bronco Sport и Maverick и најављује да ће пет нових ''приступачних“ модела стићи до 2030. године.

До тада, дилери ће морати да се задовоље постојећом понудом – и да се надају да празнина коју је оставио Escape неће бити превелика.

Тагови:

Ford

SUV

tržište

Коментари (0)
