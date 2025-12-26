Logo
Ово је шест кључних проблема код половног дизелаша

Извор:

Б92

26.12.2025

10:24

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Савремени дизел мотори су технички сложени и осјетљиви на начин вожње - управо зато се при куповини често понавља неколико кључних грешака које наизглед повољну куповину могу врло брзо претворити у скуп проблем. Ово су грешке које би требало да избјегнете:

1. Неразмишљање о начину вожње

Једна од најчешћих грешака је куповина дизела без разматрања како ће се аутомобил заиста користити. Дизел мотори су пројектовани да раде на стабилној радној температури и под редовним оптерећењем. Кратке вожње, хладни стартови и искључиво градска употреба им дугорочно не пријају.

Мотор нема времена да се загрије, регенерације издувних система се прекидају, а поједине компоненте се запрљају брже него што је произвођач предвидио. Дизел који је годинама служио као градски ауто може, парадоксално, имати више проблема него возило са већом километражом, пише Аутобилд.

2. Игнорисање историје ДПФ филтера

Филтер чврстих честица (ДПФ) један је од највећих страхова код половних дизелаша, али и једна од најчешће занемарених ставки приликом куповине. То што се на инструмент табли тренутно не пали ниједна лампица не значи да је систем у добром стању.

Ако је аутомобил углавном возио кратке релације или често прекидао регенерације, филтер може бити озбиљно запушен. У пракси се дешава и да је ДПФ софтверски искључен или непрофесионално уклоњен.

Такво рјешење краткорочно може дјеловати примамљиво, али на техничком прегледу лако може довести до озбиљних проблема и високих додатних трошкова.

3. Потцењивање хладног старта

Хладан старт је један од најважнијих тренутака приликом прегледа половног дизела, али му многи купци не посвећују довољно пажње. Управо тада се најлакше уочавају проблеми са дизнама, гријачима, компресијом или разводом.

Неправилан рад, лупкање, појачано димљење или нестабилни обртаји су јасни упозоравајући сигнали које не треба игнорисати.

Ако продавац аутомобил загрије прије вашег доласка, то би требало да буде разлог за додатни опрез и инсистирање на детаљнијој провјери.

4. Слијепа вјера у малу километражу

Многи купци аутоматски сматрају да је мала километража гаранција доброг стања, али код дизела то често није случај.

Аутомобил са малим бројем пређених километара, који је углавном возио кратке релације, може имати више техничких проблема него возило са већом, али реалном и равномјерном километражом.

Без сервисне документације, рачуна и записа, број на километар-сату је само оријентир.

Много је важније обратити пажњу на опште стање мотора, ослањања и издувног система него на саму бројку на инструмент табли.

5. Превиђање стања убризгавања и турбине

Убризгавање и турбина су кључни елементи савременог дизел мотора, али уједно и међу најскупљима за поправку.

Проблеми се често јављају постепено и ненаметљиво.

Слабији потисак, закасњела реакција на гас, повећана потрошња или благо "звиждање" турбине можда не дјелују алармантно, али могу указивати на озбиљно хабање.

Код половног аутомобила важно је пратити понашање мотора у различитим режимима рада, а не само током лагане пробне вожње.

6. Штедња на стручној контроли

Покушај да се уштеди на стручној провјери је грешка која се код дизела најчешће најскупље плаћа. Дијагностика у независном сервису или код искусног мајстора кошта неупоредиво мање од поправке скривених кварова.

Стручњак може провјерити стање регенерације ДПФ-а, корекције дизни, притиске у систему и евентуалне грешке које просјечан возач не може да примијети. Код куповине половног дизела оваква контрола би требало да буде правило, а не изузетак.

Полован дизел може бити добар избор, али само ако се купује промишљено. Кључно је ускладити аутомобил са начином вожње, реално сагледати техничко стање и не прескакати стручну провјеру. Управо ти фактори одлучују да ли ће дизел дуго и поуздано служити, или ће се брзо претворити у извор непотребних трошкова, преноси Б92.

