Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

У посљедње вријеме све више возача посежу за такозваним "дух таблицама" како би избјегли детекцију саобраћајних камера и практично учинили своја возила невидљивим за аутоматске системе за препознавање регистарских ознака (АНПР).
Ријеч је о нелегалним таблицама, често названим и 3Д или 4Д, које су израђене тако да рефлектују свјетлост блица камере, чиме се намјерно отежава или потпуно онемогућава идентификација возила.
Прије двије године, професор Фрејзер Семпсон из Енглеске, који је тада био на челу националног система АНПР, открио је да отприлике један од 15 возача у овој земљи успјешно вара систем са минималним трудом, а сличан је случај и у другим државама.
Професор Семпсон је прије одласка у пензију упутио писмо министру саобраћаја Марку Харперу, изражавајући забринутост због непредузимања одговарајућих мјера против ових нелегалних регистарских таблица, предлажући увођење бољих и унапријеђених камера које би препознале лажне таблице.
"Упркос технолошкој софистицираности и оперативној неопходности, АНПР систем се и даље ослања на парче пластике које је закачено на предњи и задњи дио возила", рекао је он.
Као одговор на овај проблем, општине су увеле нове камере способне да препознају ове специјалне таблице, а најновија технологија већ је постављена у Вулверхемптону, гдје комунални редари користе унапређене камере.
Возачи који се затекну са "дух таблицама" могли би се суочити са казнама у износу од 100 фунти, јер овакве таблице омогућавају избегавање казни за прекорачење брзине и улазак у зоне са ниском емисијом штетних гасова. Професор Семпсон је такође упозорио да појединци користе и рефлектујуће траке или "стелт" таблице које се лако набављају путем интернета.
"Систем АНПР препознаје регистарске таблице са тачношћу од 97%, што значи да постоји огромна вјероватноћа од 2,4 милиона погрешних очитавања дневно, а самим тим и до неоснованог кажњавања возача", истакао је он.
Са дневним бројем очитавања који се креће између 75 и 80 милиона у Енглеској, процјене сугеришу да би тај број могао прећи и 100 милиона до краја 2025. године. Иако технологија напредује, Семпсон наглашава рањивости система и позива на хитну регулацију тржишта регистарских таблица, које тренутно није довољно надзирано ни у једној држави у Европи.
"Тржиште таблица је несразмјерно нерегулисано, а то ствара озбиљан проблем за интегритет АНПР мреже", упозорава Семпсон.
Производња и продаја "стелт" таблица, као и клонирање регистарских ознака, озбиљно угрожавају функционалност система који је кључан за управљање саобраћајем и спровођење закона.
Иако технологија која стоји иза АНПР система представља значајан корак ка сигурнијем саобраћају, у пракси је лакше манипулисати њоме него што би се могло претпоставити.
Такође, са све већим бројем зона са ниском емисијом и новим саобраћајним политикама које доносе високе финансијске казне, мотивација за манипулацију системом никада није била већа.
