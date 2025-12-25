Logo
Горан Рамовић (19) нестао на подручју Пазарића, породица моли за помоћ

25.12.2025

12:20

Горан Рамовић нестао у Пазарићу
Фото: Уступљена фотографија

Горан Рамовић (19) нестао је прије три дана на подручју Пазарића, а његова породица моли за помоћ.

Како је рекла његова мајка Драгана Ковић он је прекјуче нестао око девет сати. Истакла је да је случај пријављен Полицијској станици Хаџићи.

Гинтер Фелингер

Република Српска

Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

- Само да је здрав и жив. Изашао је негдје својевољно. Носио је бијелу дуксерицу, црну тренерку и црне патике – рекла је Горанова мајка за „Аваз“.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврдили су да имају запримљену пријаву о нестанку.

