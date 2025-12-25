Горан Рамовић (19) нестао на подручју Пазарића, породица моли за помоћ

25.12.2025
Горан Рамовић (19) нестао је прије три дана на подручју Пазарића, а његова породица моли за помоћ.
Како је рекла његова мајка Драгана Ковић он је прекјуче нестао око девет сати. Истакла је да је случај пријављен Полицијској станици Хаџићи.
- Само да је здрав и жив. Изашао је негдје својевољно. Носио је бијелу дуксерицу, црну тренерку и црне патике – рекла је Горанова мајка за „Аваз“.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврдили су да имају запримљену пријаву о нестанку.
