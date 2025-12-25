Logo
Large banner

Одређен притвор Стани: У рукаву крила више од килограм дроге

25.12.2025

11:20

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Основни суд у Зворнику одредио је једномјесечни притвор Стани И. из Братунца која је ухапшена у акцији "Кристал", а код које је током претреса у возилу пасат пронађено више од килограм дроге.

Одлучујући по приједлогу за одређивање притвора Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, Суд јој је одредио притвор због постојања основане сумње да је починила кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога из члана 207. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

"Осумњичена С.И. се терети да је дана 16.12.2025. године, у граду Зворнику, иако је знала да се ради о опојној дроги и психотропиним супстанцама, као и да је неовлаштено држање ради даље продаје исте забрањено, а што је и хтјела, неовлаштено, у путничком моторном возилу држала двије пвц кесе у којима се налази зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу канабис Сатива Л конопља, бруто масе 19 грама, као и једну бијелу пвц кесу у којој се налази бијела материја која својим изгледом асоцира на психотропну твар Амфетамин спид, бруто масе 1 килограма и 27 грама", наводи се у рјешењу Суда.

Полиција је дужи период пратила осумњичену која је како се сумња повезана са другим особама склоним извршењу кривичних д‌јела.

Хеликоптер МУП-а

Друштво

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Након истраге полиција ју је ухватила на д‌јелу у 16. децембра док је у ауту крила наркотике а ради се око килограму дроге.

"Осумњичена је била скинула јакну која јој је била у ауту на задњем сједишту а наркотици су били скривени у рукаву", рекао је извор "Независних новина". Како смо писали у акцији "Кристал", зворничка полиција ју је у уторак је ухапсила када је код ње током претреса у возилу пасат пронађена дрога, пишу Независне.

Како је тада наведено из Полицијске управе Зворник поступајући по претходно прикупљеним оперативним сазнањима, полицијски службеници су истог дана зауставили и контролисали возило.

"На основу наредбе Основног суда Зворник, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина, извршен је претрес наведеног возила при чему је пронађено и привремено одузето један ПВЦ пакетић са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опону дрогу амфетамин – спид бруто масе 1027 грама и једна кутија цигарета Davidoff смеђе боје, у којој су се налазила два ПВЦ пакетића са садржајем зелене биљне материје, која своји изгледом асоцирају на опојну дрогу марихуану, бруто масе 19 грама", наведено је раније у саопштењу ПУ Зворник.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Притвор

Зворник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Друштво

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

2 ч

0
Захарова: Трамп спасава Америку

Свијет

Захарова: Трамп спасава Америку

2 ч

0
Возио "ауди" 238 на час

Србија

Возио "ауди" 238 на час

2 ч

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Регион

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

2 ч

0

Више из рубрике

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Хроника

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

3 ч

0
Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Хроника

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

3 ч

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

Хроника

Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner