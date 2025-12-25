Одређен притвор Стани: У рукаву крила више од килограм дроге

25.12.2025
11:20
Коментари:0
Основни суд у Зворнику одредио је једномјесечни притвор Стани И. из Братунца која је ухапшена у акцији "Кристал", а код које је током претреса у возилу пасат пронађено више од килограм дроге.
Одлучујући по приједлогу за одређивање притвора Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, Суд јој је одредио притвор због постојања основане сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога из члана 207. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
"Осумњичена С.И. се терети да је дана 16.12.2025. године, у граду Зворнику, иако је знала да се ради о опојној дроги и психотропиним супстанцама, као и да је неовлаштено држање ради даље продаје исте забрањено, а што је и хтјела, неовлаштено, у путничком моторном возилу држала двије пвц кесе у којима се налази зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу канабис Сатива Л конопља, бруто масе 19 грама, као и једну бијелу пвц кесу у којој се налази бијела материја која својим изгледом асоцира на психотропну твар Амфетамин спид, бруто масе 1 килограма и 27 грама", наводи се у рјешењу Суда.
Полиција је дужи период пратила осумњичену која је како се сумња повезана са другим особама склоним извршењу кривичних дјела.
Након истраге полиција ју је ухватила на дјелу у 16. децембра док је у ауту крила наркотике а ради се око килограму дроге.
"Осумњичена је била скинула јакну која јој је била у ауту на задњем сједишту а наркотици су били скривени у рукаву", рекао је извор "Независних новина". Како смо писали у акцији "Кристал", зворничка полиција ју је у уторак је ухапсила када је код ње током претреса у возилу пасат пронађена дрога, пишу Независне.
Како је тада наведено из Полицијске управе Зворник поступајући по претходно прикупљеним оперативним сазнањима, полицијски службеници су истог дана зауставили и контролисали возило.
"На основу наредбе Основног суда Зворник, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина, извршен је претрес наведеног возила при чему је пронађено и привремено одузето један ПВЦ пакетић са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опону дрогу амфетамин – спид бруто масе 1027 грама и једна кутија цигарета Davidoff смеђе боје, у којој су се налазила два ПВЦ пакетића са садржајем зелене биљне материје, која своји изгледом асоцирају на опојну дрогу марихуану, бруто масе 19 грама", наведено је раније у саопштењу ПУ Зворник.
