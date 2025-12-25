Возио "ауди" 238 на час

Извор:
СРНА
25.12.2025
11:08
Коментари:0
Возач "аудија А8" пресретнут је у Земуну гдје је возио 237,8 километара на час на путу гдје је брзина ограничена на 100 километара на час.
Возач К. Ј, који је прекорачио брзину за 137,8 километар на час, није имао саобраћајну дозволу, а регистарске таблице су му биле запрљане толико да нису могле да се прочитају, саопштило је Министарство унутрашњих послова МУП Србије.
Из полиције су додали да је, поред екстремног прекорачења брзине, прекршај учињен у условима смањене видљивости због мрака и кише.
Возач је искључен из саобраћаја и против њега је поднесена прекршајна пријава због насилничке вожње.
