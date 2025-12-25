Logo
Возио "ауди" 238 на час

СРНА

25.12.2025

11:08

Возио "ауди" 238 на час

Возач "аудија А8" пресретнут је у Земуну гдје је возио 237,8 километара на час на путу гдје је брзина ограничена на 100 километара на час.

Возач К. Ј, који је прекорачио брзину за 137,8 километар на час, није имао саобраћајну дозволу, а регистарске таблице су му биле запрљане толико да нису могле да се прочитају, саопштило је Министарство унутрашњих послова МУП Србије.

Полиција Црна Гора

Регион

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Из полиције су додали да је, поред екстремног прекорачења брзине, прекршај учињен у условима смањене видљивости због мрака и кише.

Возач је искључен из саобраћаја и против њега је поднесена прекршајна пријава због насилничке вожње.

