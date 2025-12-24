Обустављен поступак против шест особа у случају пада надстрешнице, оптужено седморо

Извор:
Танјуг
24.12.2025
15:21
Коментари:0
Ванпретресно вијеће Вишег суда у Новом Саду одлучило је да кривични поступак у случају пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду буде обустављен против шест особа - Горана Весића, Јелене Танасковић, Аните Димоски, Милана Спремића, Марине Гавриловић и Дејана Тодоровића, изјавила је портпаролка Вишег суда у Новом Саду Сања Ћетојевић.
Она је навела да се потврђује оптужница против Небојше Шурлана, Слободана Наумовића, Милана Јелкића, Љиљану Милић Марковић, Јасне Стојиљковић Милић, Зорице Славковић Марјановић и Душана Јанковића.
Ћетојевић је рекла да је вијеће нашло да нема довољно доказа за оправдану сумњу да су особе против којих је обустављен поступак извршиле кривична дјела која су предмет оптужбе у случају пада надстрешнице.
- На основу члана 338 став 1 тачка 3 ЗКП-а нема мјеста оптужби против окривљених Јелене Танасковић, Горана Весића и Аните Димоски због по једног кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности из члана 288 став 2 у вези са кривичним дјелом изазивање опште опасности из члана 278 став 3 у вези са ставом 2 Кривичног законика и окривљених Милана Спремића, Марине Гавриловић и Дејана Тодоровића због по једног кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности из члана 288 став 2 у вези са кривичним дјелом непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из члана 281 став Кривичног законика, кривични поступак се обуставља -рекла је Ћетојевић.
Она је навела да је, у складу са овом одлуком, суд на основу члана 209 став 2 ЗКП-а према именованим окривљенима укинуо мјеру забране напуштања стана, па се окривљени Јелена Танасковић, Милан Спремић, Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић имају одмах пустити на слободу, док према окривљенима Горану Весићу и Анити Димоски трају мјере забране напуштања стана.
Ћетојевић је рекла и да је вијеће испитујући предметну оптужницу утврдило да јавно тужилаштво није пружило довољно доказа за оправдану сумњу да су Танасковић, Весић, Спремић, Гавриловић и Тодоровић учинили кривична дјела која су предмет оптужбе.
- Полазећи од битних обиљежја кривичних дјела која се окривљенима Јелени Танасковић, Горану Весићу и Анити Димоски стављају на терет, чињеничних описа као и бланкетних одредби које јавни тужилац наводи у оптужници, суд налази да у конкретном случају нема довољно доказа за оправдану сумњу да су окривљени као службена лица били у обавези да поступају по техничким правилима о мјерама заштите - рекла је Ћетојевић.
Она је навела да се, на основу члана 341, потврђује оптужница против Небојше Шурлана, Слободана Наумовића, Милана Јелкића, Љиљане Милић Марковић, Јасне Стојиљковић Милић, Зорице Славковић Марјановић и Душана Јанковића.
- Приликом доношења овакве одлуке, вијеће је савјесно и детаљно анализирало све релевантне околности везане за наводе оптужнице и током истраге и допуне истраге прикупљене доказе, као и наводе одговора на оптужницу које су изјавили браниоци окривљених, осим бранилаца окривљене Јасне Стојиљковић Милић - додала је Ћетојевић.
Како се наводи у саопштењу суда које је она прочитала, за седам особа је утврђено да постоји довољно доказа за оправдану сумњу да су извршили дјела која су предмет оптужбе имајући у виду да је стање конструкције надстрешнице требало утврдити прије извођења радова, што би у потпуности спријечило пад надстрешнице.
Када је ријеч о Небојши Шурлану, вијеће Вишег суда наводи да је изостанком одржавања објекта станичне зграде изостало идентификовање процеса детериорације каблова у затегама, а до које је довела корозија на споју затега и кровног носача, те из тога произилази оправдана сумња да су пропусти в.д. генералног директора "Инфтаструктура железнице Србије" Небојше Шурлана у узрочно-посљедичној вези са наступањем рушења надстрешнице.
Додаје се да у овој фази поступка не може на основу предложених доказа да се закључи да ли су испуњени услови да оптужени буду проглашени кривима.
На ову одлуку постоји право жалбе Апелационом суду.
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму