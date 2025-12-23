Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

Извор:
23.12.2025
У Лазаревцу, у Орашачкој улици, је у суботу дошло до несрећног случаја када је једна особа страдала. Водоинсталатер М. С. (73) је поправљао воду, након чега је отишао до шахте, како би затворио воду, гдје је дошло до несреће и у исту је упао.
Хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста, али несрећном човјеку није било спаса, могли су само да констатују смрт.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
