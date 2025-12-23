Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

Извор:
23.12.2025
Истражиоци вјерују да би возач уплетен у инцидент у централној Њемачкој у којем је неколико пјешака повријеђено могао бити душевно болестан. Полиција и канцеларија јавног тужиоца у граду Гисену изјавили су како нема доказа о политичким или терористичким мотивима.
Истражиоци кажу да је јуче послијеподне 32-годишњи возач промијенио траку, а затим великом брзином ударио у паркирани аутомобил. Аутомобил је одбачен према аутобуској станици те је ударио 64-годишњу жену која је ондје чекала, тешко је повриједивши.
Возач је затим "несметано" наставио путовање, дијелом по тротоару, при чему је лакше повриједио двије особе. Када се сударио с другим паркираним возилом, 29-годишњак га је задржао до доласка полиције.
Возач је мушкарац из Азербајџана који је донедавно живио у Гисену. Истражиоци су навели како постоје назнаке да пати од акутне психозе. За преглед мушкарца задужен је психијатријски стручњак. Градски божићни сајам, који се налази недалеко од мјеста инцидента, остао је отворен.
