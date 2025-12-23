Logo
Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Танјуг

23.12.2025

15:38

0
Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Италијанска антимонополска агенција (АГЦМ) данас је изрекла казну од 255 милиона евра ирској нискобуџетној авио-компанији Рајанер због злоупотребе доминантног положаја на тржишту путничког авио-саобраћаја ка Италији и из ове земље.

Регулатор је утврдио да је Рајанер спровео сложену стратегију којом је отежао традиционалним и онлајн туристичким агенцијама да купују карте Рајанера и преусмјерио продају искључиво преко своје веб странице.

Циљ ових мјера био је да агенције не могу лако да комбинују Рајанерове летове са летовима других превозника или додатним туристичким и осигуравајућим услугама, чиме је Рајанер заштитио своју контролу над дистрибуцијом карата и ограничио конкуренцију међу агенцијама.

Сарајево-магла-смог-04092025

Бања Лука

Проблеми на сарајевском аеродрому због смога, авион из Лондона преусмјерен у Бањалуку

Детаљи злоупотреба

Истрага је показала да су ове праксе почеле у априлу 2023. године и поступно се појачавале. Рајанер је уводио провјере путем препознавања лица за кориснике који купују карте преко агенција, блокирао покушаје туристичких агенција да резервишу и продају Рајанерове карте и наметао рестриктивне партнерске уговоре који ограничавају слободу агенција да нуде Рајанерове летове заједно са другим производима.

Утицај на тржиште и потрошаче

Антимонополска агенција је нагласила да су ове мјере директно и индиректно ослабиле конкуренцију међу туристичким агенцијама и смањиле квалитет и избор услуга доступних потрошачима.

rajaner ryanair pixabay

Друштво

Рајанер увео велике промјене за путнике

Рајанер најавио жалбу

Рајанер је одмах најавио жалбу на пресуду, оцјењујући да је одлука "правно погрешна" и да је казна апсурдна, преноси Гардијан. Компанија наводи да је директна продаја карата преко веб странице Ryanair.com омогућила смањење трошкова за 20 одсто, што је, између осталог, снизило цијене авионских карата за потрошаче у Италији и остатку Европе.

Rajaner

злоупотреба положаја

