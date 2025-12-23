Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Извор:
Танјуг
23.12.2025
15:38
Коментари:0
Италијанска антимонополска агенција (АГЦМ) данас је изрекла казну од 255 милиона евра ирској нискобуџетној авио-компанији Рајанер због злоупотребе доминантног положаја на тржишту путничког авио-саобраћаја ка Италији и из ове земље.
Регулатор је утврдио да је Рајанер спровео сложену стратегију којом је отежао традиционалним и онлајн туристичким агенцијама да купују карте Рајанера и преусмјерио продају искључиво преко своје веб странице.
Циљ ових мјера био је да агенције не могу лако да комбинују Рајанерове летове са летовима других превозника или додатним туристичким и осигуравајућим услугама, чиме је Рајанер заштитио своју контролу над дистрибуцијом карата и ограничио конкуренцију међу агенцијама.
Бања Лука
Проблеми на сарајевском аеродрому због смога, авион из Лондона преусмјерен у Бањалуку
Истрага је показала да су ове праксе почеле у априлу 2023. године и поступно се појачавале. Рајанер је уводио провјере путем препознавања лица за кориснике који купују карте преко агенција, блокирао покушаје туристичких агенција да резервишу и продају Рајанерове карте и наметао рестриктивне партнерске уговоре који ограничавају слободу агенција да нуде Рајанерове летове заједно са другим производима.
Антимонополска агенција је нагласила да су ове мјере директно и индиректно ослабиле конкуренцију међу туристичким агенцијама и смањиле квалитет и избор услуга доступних потрошачима.
Друштво
Рајанер увео велике промјене за путнике
Рајанер је одмах најавио жалбу на пресуду, оцјењујући да је одлука "правно погрешна" и да је казна апсурдна, преноси Гардијан. Компанија наводи да је директна продаја карата преко веб странице Ryanair.com омогућила смањење трошкова за 20 одсто, што је, између осталог, снизило цијене авионских карата за потрошаче у Италији и остатку Европе.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
51
17
47
17
45
17
41
17
33
Тренутно на програму