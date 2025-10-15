Рајанер смањује капацитете

Извор:
Б92
15.10.2025
18:19
Коментари:0
Ирска нискобуџетна компанија Рајанер саопштила је данас да је смањила капацитете зимских летова према Берлину и другим њемачким градовима за 800.000 сједишта.
Одлука је донијета због спора са немачком владом око пореза на авио-саобраћај и трошкова приступа аеродромима.
Како се наводи, Рајанер је отказао 24 линије ка девет аеродрома, укључујући Хамбург, док ће летови ка Дортмунду, Дрездену и Лајпцигу надаље бити обустављени.
Компанија је позвала њемачку владу да смањи трошкове контроле ваздушног саобраћаја, аеродромске таксе и сигурносне накнаде и као позитиван примјер истакла Шведску и Мађарску, гдје се такви порези укидају, преноси Блумберг.
"Веома је разочаравајуће што новоизабрана немачка влада већ није испунила обећање да смањи регресивни порез на авио-саобраћај и превисоке трошкове који оптерећују њемачки авио-сектор", истакао је директор маркетинга Рајанера Дара Брејди.
Прошле године Рајанер је већ смањио капацитете ка три велика њемачка града за 1,8 милиона сједишта и смањио капацитет на аеродрому Берлин Бранденбург за 20 одсто.
Економија
4 ч0
Економија
4 ч0
Економија
8 ч0
Економија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
22
21
16
21
13
21
05
21
01
Тренутно на програму