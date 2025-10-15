Logo

Рајанер смањује капацитете

Извор:

Б92

15.10.2025

18:19

Коментари:

0
Рајанер смањује капацитете

Ирска нискобуџетна компанија Рајанер саопштила је данас да је смањила капацитете зимских летова према Берлину и другим њемачким градовима за 800.000 сједишта.

Одлука је донијета због спора са немачком владом око пореза на авио-саобраћај и трошкова приступа аеродромима.

Како се наводи, Рајанер је отказао 24 линије ка девет аеродрома, укључујући Хамбург, док ће летови ка Дортмунду, Дрездену и Лајпцигу надаље бити обустављени.

Компанија је позвала њемачку владу да смањи трошкове контроле ваздушног саобраћаја, аеродромске таксе и сигурносне накнаде и као позитиван примјер истакла Шведску и Мађарску, гдје се такви порези укидају, преноси Блумберг.

"Веома је разочаравајуће што новоизабрана немачка влада већ није испунила обећање да смањи регресивни порез на авио-саобраћај и превисоке трошкове који оптерећују њемачки авио-сектор", истакао је директор маркетинга Рајанера Дара Брејди.

Прошле године Рајанер је већ смањио капацитете ка три велика њемачка града за 1,8 милиона сједишта и смањио капацитет на аеродрому Берлин Бранденбург за 20 одсто.

Подијели:

Таг:

Rajaner

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Регионални самит трговине 28. и 29. октобра у Бањалуци

Економија

Регионални самит трговине 28. и 29. октобра у Бањалуци

4 ч

0
Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

Економија

Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

4 ч

0
Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Економија

Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

8 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner