Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Извор:

Телеграф

15.10.2025

13:10

Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења
Фото: Unsplash

РАПЕКС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности вреће за спавање за бебе те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.

У питању је плава фланел врећа за спавање са капуљачом. Производ се продаје путем интернета, посебно преко uk.desertcart.com (Јединствени идентификатор: 424254345).

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

Како се наводи у саопштењу, врећа за спавање има капуљачу која може прекрити уста и/или нос бебе што може довести до гушења детета.

Подаци о производу

Бренд: First Kick

Производ: Врећа за спавање за бебе

Продаја: Онлајн

Земља порекла: Непозната

(Телеграф)

Таг:

povlačenje sa tržišta

