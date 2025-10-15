Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Извор:
Телеграф
15.10.2025
13:10
РАПЕКС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности вреће за спавање за бебе те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.
У питању је плава фланел врећа за спавање са капуљачом. Производ се продаје путем интернета, посебно преко uk.desertcart.com (Јединствени идентификатор: 424254345).
Како се наводи у саопштењу, врећа за спавање има капуљачу која може прекрити уста и/или нос бебе што може довести до гушења детета.
Подаци о производу
Бренд: First Kick
Производ: Врећа за спавање за бебе
Продаја: Онлајн
Земља порекла: Непозната
(Телеграф)
