Народ прича са Биљаном Стокић: Приче из Појезне

Извор:
АТВ
15.10.2025
12:56
Биљана вас ове седмице води у Појезну, једно од најстаријих села у Дервенти. Упознаћете сјајне домаћине и њихове приче.
Зашто народ прича да дјед Бошко у деветој деценији има своју фирму све за љубав? Шта једног младића из Пећића вуче да се из Аустрије врати у Појезну?
Колико је народ поносан на чињеницу да је баш у овом селу крштен српски патријарх Порфирије?
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
