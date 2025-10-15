Logo

Народ прича са Биљаном Стокић: Приче из Појезне

Извор:

АТВ

15.10.2025

12:56

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас ове седмице води у Појезну, једно од најстаријих села у Дервенти. Упознаћете сјајне домаћине и њихове приче.

Зашто народ прича да дјед Бошко у деветој деценији има своју фирму све за љубав? Шта једног младића из Пећића вуче да се из Аустрије врати у Појезну?

Колико је народ поносан на чињеницу да је баш у овом селу крштен српски патријарх Порфирије?

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

Large banner

Више из рубрике

pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Нова сезона почиње од Бањалуке

4 ч

0
срђа трифковић

Емисије

У првом плану: Срђа Трифковић

1 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Стонотениски клуб 'Спин'

3 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: О приносу јабука, пословима ратара и афричкој куги свиња

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner