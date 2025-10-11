У микс зони са Јованом: Стонотениски клуб 'Спин'

Извор:
АТВ
11.10.2025
19:41
Стони тенис је спорт који се углавном веже за Кину, међутим легенда каже да је настао у Енглеској, а да су га Кинези усавршили.
Данас, овај брзи и динамични спорт осваја свијет – а све више и наше младе спортисте. У овој епизоди, Јована се нашла очи у очи са талентима омладинског Стонотениског клуба 'Спин'.
Ко су они, колико труда стоји иза сваког сервиса и колико брзо се рађа шампион сазнајте у новој епизоди серијала 'У микс зони са Јованом'.
Ауторски пројекат уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.
'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.
