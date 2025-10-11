Logo

Путописна репортажа 'Путник намјерник': Прва станица Тоскана

Путописна репортжа Зорана Матића, познатог као ’Путника намјерника’, октриће вам скривене чари путовања, умјетности и гастрономије, те вас провести кроз крајолике и приче које су мијењале ток свијета и историје.

Прве странице ’Дневника из Тоскане’ откриће нам све оно што ову италијанску регију чини посебном, од Фиренце и Сиене до Ареца и Пиенце. Кроз сликовите пејзаже и винограде вођен мирисом домаће кухиње и шармом локалних обичаја Зоран нам приближава дух живота у колијевке ренесансе.

У првој сезони, осим Тоскане, откриће нам чари Чешке, те провести кроз православне манастире. ж

За ово путовање вам не треба пасош, смјестите се удобно у уживајте у путештвијима ‘Путника намјерника’ и првим страницама ‘Дневника из Тоскане’ - не пропустите прву епизоду у вечерас у 20 часова.

