Путописна репортажа 'Путник намјерник': Прва станица Тоскана

Извор:
АТВ
11.10.2025
19:26
Путописна репортжа Зорана Матића, познатог као ’Путника намјерника’, октриће вам скривене чари путовања, умјетности и гастрономије, те вас провести кроз крајолике и приче које су мијењале ток свијета и историје.
Прве странице ’Дневника из Тоскане’ откриће нам све оно што ову италијанску регију чини посебном, од Фиренце и Сиене до Ареца и Пиенце. Кроз сликовите пејзаже и винограде вођен мирисом домаће кухиње и шармом локалних обичаја Зоран нам приближава дух живота у колијевке ренесансе.
У првој сезони, осим Тоскане, откриће нам чари Чешке, те провести кроз православне манастире. ж
За ово путовање вам не треба пасош, смјестите се удобно у уживајте у путештвијима ‘Путника намјерника’ и првим страницама ‘Дневника из Тоскане’ - не пропустите прву епизоду у вечерас у 20 часова.
