Документарни серијал ’Скулд: поглед у будућност': Шта нам доноси ново сутра?

Извор:

АТВ

10.10.2025

10:45

документарни серијал
Фото: АТВ

Документарни серијал ’Скулд: поглед у будућност’ покрива широк спектар тема нашег времена. Серијал пружа увид у све што има значаја – сада и у времену које долази.

Узбудљиви извјештаји и репортаже које обухватају иновације, одрживост, мобилност, здравље, животни стил, забаву и туризам воде гледаоце у фасцинантне и инспиративне свјетове.

Овај документарни серијал пројекат је једног од најпознатијих портала, а који се бави иновацијама и технологијама.

