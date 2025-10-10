Серија 'Сиси': Прича о жени која је постала легенда

Извор:
АТВ
10.10.2025
10:39
Од суботе у програму АТВ-а препустите се причи о жени која се није покорила стегама друштва, већ је кроз борбу за љубав, слободу и моћ жене промијенила историју – серија 'Сиси' открива невјероватну животну причу Елизабете Аустријске.
Ова историјско-драмска серије у режији групе аутора осликава живот једне од најљепших жена Европе у борби против строгог и окрутног дворског режима.
Прва сезона доноси причу о младалачкој заљубљености у цара Фрању Јосипа I, моћног и пожељног човјека, али и о свим изазовима које доноси живот на царском двору. Сиси и Фрањо истражују свој заједнички живот, како као брачни пар, тако и као цар и царица, у сјенци рата, разорних сукоба и растућих политичких тензија.
Млада Сиси, несташна дјевојчица, се постепено обликује у Елизабету – жену која мора доносити тешке одлуке, носити се с губитком и испунити своју улогу царице.
Серија 'Сиси' суботом у 20 часова и 30 минута.
