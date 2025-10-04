Logo

Документарни програм '100 година филма'

Извор:

АТВ

04.10.2025

14:36

Како се развијао филм у Србији
Фото: АТВ

'100 година филма'је филм из 1996. године, настао према сценарију и тексту Петра Волка у режији Миомира Микија Стаменковића.

Филм открива развојни пут филмске умјетности у Србији, од прве пројекције 1896. године, преко првих кадрова, до култних остварења покретних слика, наслова које и даље памтимо и филмских прича које су постале национално добро. Документарац је настао под покровитељством Југословенске кинотеке и Министарства културе Србије.

Документарни програм: '100 година филма' – недјеља у 20 часова.

Таг:

АТВ

