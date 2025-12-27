Тешка несрећа код Токија: Више од 50 возила у ланчаном судару, двоје мртвих

Извор:
Агенције
27.12.2025
09:30
Коментари:0
Двије особе су погинуле, а 26 је повријеђено у судару у којем је учествовало више од 50 возила на ауто-путу у префектури Гунма, сјеверозападно од Токија, саопштено је данас из полиције.
Несрећа се догодила у петак око 19.30 часова на излазној траци ауто-пута Кан-етсу у мјесту Минаками, гдје су возила, према наводима полиције, вјероватно проклизала на залеђеном коловозу током сњежних падавина, пренио је Кјодо.
Најмање 10 возила се запалило, а ватрогасне екипе су пожар гасиле више од седам сати.
Полиција је навела да се ланчани судар догодио када се камион сударио са другим камионом који је био заустављен на путу након раније незгоде са једним возилом, што је довело до низа судара на дионици дугој око 300 метара.
Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025
Међу погинулима је 77-годишња жена из Токија, која је била на задњем сједишту аутомобила којим је управљао члан њене породице, док је тијело друге жртве пронађено на возачевом сједишту великог камиона.
Multiple vehicles involved in fiery crash on Kanetsu Expressway #Japan— Sumit (@A_Sumishiv1423) December 26, 2025
over 50 vehicles leaves 1 dead and 26 injured
関越自動車道 通行止め pic.twitter.com/Ocrwr9LQRY
Двадесет једна особа задобила је лакше повреде, док је петоро повријеђених у тешком стању.
Након несреће, дио ауто-пута је затворен, а излазну траку блокирала су тешко оштећена возила, од којих су нека била угљенисана до непрепознатљивости, истиче Кјодо.
У вријеме несреће, возачима је због снежних услова било наложено да возе брзином до 50 километара на сат.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму