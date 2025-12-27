Logo
Тешка несрећа код Токија: Више од 50 возила у ланчаном судару, двоје мртвих

Извор:

Агенције

27.12.2025

09:30

Коментари:

0
Фото: X/@A_Sumishiv1423/screenshot

Двије особе су погинуле, а 26 је повријеђено у судару у којем је учествовало више од 50 возила на ауто-путу у префектури Гунма, сјеверозападно од Токија, саопштено је данас из полиције.

Несрећа се догодила у петак око 19.30 часова на излазној траци ауто-пута Кан-етсу у мјесту Минаками, гдје су возила, према наводима полиције, вјероватно проклизала на залеђеном коловозу током сњежних падавина, пренио је Кјодо.

Најмање 10 возила се запалило, а ватрогасне екипе су пожар гасиле више од седам сати.

Полиција је навела да се ланчани судар догодио када се камион сударио са другим камионом који је био заустављен на путу након раније незгоде са једним возилом, што је довело до низа судара на дионици дугој око 300 метара.

Међу погинулима је 77-годишња жена из Токија, која је била на задњем сједишту аутомобила којим је управљао члан њене породице, док је тијело друге жртве пронађено на возачевом сједишту великог камиона.

Двадесет једна особа задобила је лакше повреде, док је петоро повријеђених у тешком стању.

Након несреће, дио ауто-пута је затворен, а излазну траку блокирала су тешко оштећена возила, од којих су нека била угљенисана до непрепознатљивости, истиче Кјодо.

У вријеме несреће, возачима је због снежних услова било наложено да возе брзином до 50 километара на сат.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Japan

Tokio

