Logo
Large banner

Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Извор:

Индекс

27.02.2026

08:52

Коментари:

0
Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару
Фото: Pexels

Глумац Боби Џ. Браун, најпознатији по улози балтиморског полицајца у ХБО серији „Жица“, преминуо је у 63. години.

Глумац је страдао у пожару који је избио у штали 24. фебруара. Канцеларија главног медицинског истражитеља у Мериленду потврдила је да је смрт наступила усљед тешких опекотина и удисања дима, те је проглашена несрећним случајем, пише магазин Пипл.

Ћерка открила детаље трагедије

Његова ћерка Реина испричала је шта се дешавало у ноћи када је изгубила оца. Пробудило ју је звоно телефона око 23.30. „Чврсто сам спавала. Легла сам отприлике два сата раније“, рекла је. „Позвала ме млађа сестра, сва у паници, и рекла да тате више нема, да је страдао у пожару у штали. Питала сам се: ‘Шта то уопште значи?’“

Описала је и своју реакцију невјерице.

„Изашла сам напоље и стала боса на прилаз. Било је хладно, а ја сам стајала у спаваћици јер сам жељела да се увјерим да сам заиста будна. Учинила сам то да се приземљим, да будем сигурна да не сањам. Нисам могла да вјерујем. Мислила сам да то није стварно. И даље ми се не чини стварним.“

Реина је открила и да је њен отац, када је ватра тек букнула, позвао члана породице да донесе апарат за гашење, надајући се да ће сам угасити пожар прије него што се прошири.

„Био је стуб заједнице“

Реина је, још потресена изненадним губитком, говорила о томе како се породица носи са трагедијом.

„Сви још покушавамо да схватимо шта се догодило. Свима нам је тешко“, признала је.

„Мој тата је био невјероватан човјек“, подијелила је. „Био је изузетно паметан. Био је стуб заједнице и многи људи ће га памтити.“

Од Брауна се опростио и његов агент Алберт Браманте, који је у изјави истакао глумчев огроман таленат и још већи интегритет.

„Иако је његова каријера обухватала многе запажене улоге, оно што га је дефинисало као умјетника била је његова непоколебљива посвећеност глуми“, додао је Браманте. „Дубоко смо ожалошћени овим губитком и молимо за приватност његове породице и најближих у овим тешким тренуцима.“

Запажена каријера

Браун је дипломирао на Америчкој академији драмских умјетности, а током година остварио је бројне улоге. Глумио је у серијама као што су „Закон и ред: Одјељење за жртве“ и „Убиство: Живот на улици“, као и у неколико ХБО серија – „Жица“, „Кутак“ и „Ми посједујемо овај град“.

Окушао се и као редитељ, режирајући два документарна филма: „Off the Chain“, о злостављању америчких пит бул теријера, и „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic“.

Подијели:

Тагови :

Серија Жица

глумац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Сцена

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

14 ч

0
Сенад Башић

Сцена

"Не дај се!" Глумац из "Луд, збуњен, нормалан" се бори с болешћу, поруке подршке стижу са свих страна

22 ч

0
Глумац Момчило Оташевић

Сцена

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

1 д

0
Мајкл Барон, глумац умро током интимног односа

Свијет

Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

1 д

0

Више из рубрике

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Сцена

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

14 ч

0
Елиска Бебичкова

Сцена

Познати возач Формуле 1 раскинуо са атрактивном Чехињом

14 ч

0
Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

Сцена

Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

15 ч

0
Велико славље у дому Николе Роквића

Сцена

Велико славље у дому Николе Роквића

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

11

39

ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

11

19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

11

16

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

11

12

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner