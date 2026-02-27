Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Извор:
Индекс
27.02.2026
08:52
Коментари:0
Глумац Боби Џ. Браун, најпознатији по улози балтиморског полицајца у ХБО серији „Жица“, преминуо је у 63. години.
Глумац је страдао у пожару који је избио у штали 24. фебруара. Канцеларија главног медицинског истражитеља у Мериленду потврдила је да је смрт наступила усљед тешких опекотина и удисања дима, те је проглашена несрећним случајем, пише магазин Пипл.
Његова ћерка Реина испричала је шта се дешавало у ноћи када је изгубила оца. Пробудило ју је звоно телефона око 23.30. „Чврсто сам спавала. Легла сам отприлике два сата раније“, рекла је. „Позвала ме млађа сестра, сва у паници, и рекла да тате више нема, да је страдао у пожару у штали. Питала сам се: ‘Шта то уопште значи?’“
Описала је и своју реакцију невјерице.
„Изашла сам напоље и стала боса на прилаз. Било је хладно, а ја сам стајала у спаваћици јер сам жељела да се увјерим да сам заиста будна. Учинила сам то да се приземљим, да будем сигурна да не сањам. Нисам могла да вјерујем. Мислила сам да то није стварно. И даље ми се не чини стварним.“
Реина је открила и да је њен отац, када је ватра тек букнула, позвао члана породице да донесе апарат за гашење, надајући се да ће сам угасити пожар прије него што се прошири.
Реина је, још потресена изненадним губитком, говорила о томе како се породица носи са трагедијом.
„Сви још покушавамо да схватимо шта се догодило. Свима нам је тешко“, признала је.
„Мој тата је био невјероватан човјек“, подијелила је. „Био је изузетно паметан. Био је стуб заједнице и многи људи ће га памтити.“
Од Брауна се опростио и његов агент Алберт Браманте, који је у изјави истакао глумчев огроман таленат и још већи интегритет.
„Иако је његова каријера обухватала многе запажене улоге, оно што га је дефинисало као умјетника била је његова непоколебљива посвећеност глуми“, додао је Браманте. „Дубоко смо ожалошћени овим губитком и молимо за приватност његове породице и најближих у овим тешким тренуцима.“
Браун је дипломирао на Америчкој академији драмских умјетности, а током година остварио је бројне улоге. Глумио је у серијама као што су „Закон и ред: Одјељење за жртве“ и „Убиство: Живот на улици“, као и у неколико ХБО серија – „Жица“, „Кутак“ и „Ми посједујемо овај град“.
Окушао се и као редитељ, режирајући два документарна филма: „Off the Chain“, о злостављању америчких пит бул теријера, и „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic“.
Сцена
14 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
1 д0
Свијет
1 д0
Сцена
14 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Тренутно на програму