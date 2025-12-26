Најмање 15 радника повријеђено у нападу ножем у фабрици

Извор:
СРНА
26.12.2025
16:03
Коментари:0
Најмање 15 радника повријеђено је у нападу ножем у фабрици у централној јапанској префектури Шизуока, а нападач је такође прскао неидентификовану течност на жртве.
"Петнаест људи је превезено у болнице", рекао је Томохару Сугијама, званичник ватрогасне службе у граду Мишима.
Фудбал
Умрла легенда француског фудбала, годинама је био у репрезентацији
Полиција је на лицу мјеста ухапсила 38-годишњег становника града Мишима, за кога се вјерује да је повезан са фабриком, због сумње да је починио покушај убиства.
Власти тренутно истражују детаље инцидента, објављено је на порталу "Баха".
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
01
16
56
16
55
16
36
16
32
Тренутно на програму