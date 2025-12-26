Logo
Large banner

Најмање 15 радника повријеђено у нападу ножем у фабрици

Извор:

СРНА

26.12.2025

16:03

Коментари:

0
Најмање 15 радника повријеђено у нападу ножем у фабрици
Фото: Tanjug/AP/Yusuke Hashizume

Најмање 15 радника повријеђено је у нападу ножем у фабрици у централној јапанској префектури Шизуока, а нападач је такође прскао неидентификовану течност на жртве.

"Петнаест људи је превезено у болнице", рекао је Томохару Сугијама, званичник ватрогасне службе у граду Мишима.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Умрла легенда француског фудбала, годинама је био у репрезентацији

Полиција је на лицу мјеста ухапсила 38-годишњег становника града Мишима, за кога се вјерује да је повезан са фабриком, због сумње да је починио покушај убиства.

Власти тренутно истражују детаље инцидента, објављено је на порталу "Баха".

Подијели:

Тагови:

Japan

napad nožem

fabrika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Свијет

Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

1 ч

0
Драган Галић

Република Српска

Драган Галић искључен из Народне партије Српске

1 ч

2
Болница, научник

Здравље

Нова нада у борби против рака: Нанотијелима научници разарају унутрашњу структуру карцинома

1 ч

0
Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

1 ч

0

Више из рубрике

Евро паре новац

Свијет

Завладала озбиљна паника јер за пар дана уводе евро: Видјели смо шта се догодило Хрватима

1 ч

0
Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Свијет

Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

1 ч

0
Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

Свијет

Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва о финансирању избора у Украјини: Трикови без престанка

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner