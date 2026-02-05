Стевандић: Је ли БиХ луда?

05.02.2026
14:38
Коментари:0
Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске, осврћући се на разговоре предсједника Русије и Кине, те САД-а и Кине, као и разговоре Српске са свима у САД-у, питао је "Је ли БиХ луда?" јер међу властима нема разговора.
"Јуче су разговарали предсједници Русије и Кине, па одмах предсједници САД и Кине. Руси и Украјинци и поред рата повећавају ниво разговора. ЕУ отвара дијалог са Русијом. Српска у САД прича са свима. А у БиХ, између ентитета чак и кад су партнери у власти нема разговора. Јели БиХ луда?", написао је Стевандић на Иксу.
Он је уз то објавио и наслове из медија који потврђују разговоре свјетских лидера.
Јуче су Разговарали предсједници Русије и Кине,па одмах предсједници САД и Кине.Руси и Украјинци и поред рата повећавају ниво разговора.ЕУ отвара дијалог са Русијом.Српска у САД прича са свима.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) February 5, 2026
А у БиХ,између ентитета чак и кад су партнери у власти нема разговора.
Јели БиХ луда? pic.twitter.com/kHpX32NUvq
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
03
18
47
18
37
18
25
18
18
Тренутно на програму