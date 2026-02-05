Logo
Стевандић: Је ли БиХ луда?

05.02.2026

14:38

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске, осврћући се на разговоре предсједника Русије и Кине, те САД-а и Кине, као и разговоре Српске са свима у САД-у, питао је "Је ли БиХ луда?" јер међу властима нема разговора.

"Јуче су разговарали предсједници Русије и Кине, па одмах предсједници САД и Кине. Руси и Украјинци и поред рата повећавају ниво разговора. ЕУ отвара дијалог са Русијом. Српска у САД прича са свима. А у БиХ, између ентитета чак и кад су партнери у власти нема разговора. Јели БиХ луда?", написао је Стевандић на Иксу.

Он је уз то објавио и наслове из медија који потврђују разговоре свјетских лидера.

