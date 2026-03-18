ОЕБС: Осуда вербалног напада новинара "Хајата" на посланике СНСД-а

Извор:
СРНА
18.03.2026
17:10
Мисија ОЕБС-а у БиХ осудила је инцидент у Парламентарној скупштини БиХ у Сарајеву, гдје је новинар федералног медија "Хајат" Емерин Ахметашевић вербално напао шефа Клуба посланика СНСД-а Сању Вулић и посланика Милорада Којића.
Из ОЕБС-а је речено Срни да је за осуду свако понашање које изазива подјеле и које је непрофесионално, чиме се умањује важност критичког дијалога о суштинским питањима која имају утицај на животе и добробит људи у БиХ.
- Као што је детаљно наведено у Заједничкој декларацији о политичарима и јавним званичницима и слободи изражавања из 2021. године, учесници у демократском дискурсу имају одговорност да његују и штите слободу изражавања и право на приступ информацијама - навели су из ОЕБС-а.
Новинар из ФБиХ назвао српске посланике четницима: Поднесена кривична пријава против Ахметашевића
Мисија позива Парламентарну скупштину БиХ, политичке представнике, медије и надлежне институције да увијек приступају свом раду на конструктиван начин.
- То ће омогућити боље и продуктивније политичке дискусије и одлуке које ће користити свим грађанима БиХ - додали су из ОЕБС-а.
Ахметашевић у је понедјељак, 16. марта, пратећи у новинарској соби сједницу Представничког дома, приликом излагања Вулићеве и Којића изрекао увредљиву квалификацију - "четници прави".
Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије
Вулићева је изјавила да је са послаником ове странке Милорадом Којићем поднијела Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против новинара ТВ "Хајат" из Сарајева Емерина Ахметашевића за кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
