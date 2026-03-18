Мерц: Њемачка не намјерава да шаље бродове у Ормуски мореуз, ово није наш рат

СРНА

18.03.2026

17:12

Фридрих Мерц
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је данас да Њемачка не намјерава да учествује у обезбјеђивању бродског саобраћаја кроз Ормуски мореуз, упркос ескалацији сукоба у Ирану и расту цијена горива.

- Ово није наш рат - нагласио је Мерц и додао да одговорност за тренутну кризу у региону лежи на иранском режиму, али да се нада да ће ирански народ моћи да преузме судбину у своје руке, преноси "Билд".

Кад је реч о односима са САД у околностима кризе због рата у Ирану, рекао је да Њемачка дијели важне циљеве са САД, али да се неће устручавати да каже гдје ствари види другачије и гдје имају различите интересе.

- Такво партнерство мора бити у стању да то издржи, иначе то није партнерство - рекао је Мерц, истакавши да ЕУ има интерес да се рат на Блиском истоку брзо заврши.

Њемачки канцелар је критиковао амерички приступ у региону Залива.

- До данас не постоји убедљив план како би ова операција могла да успе. Вашингтон нас није консултовао. Саветовали бисмо да се не предузима овакав поступак како се тренутно спроводи - рекао је он, уз напомену да Њемачка ипак стоји иза свог партнерства са САД.

Њемачки канцелар је у Бундестагу говорио и о посљедицама рата у Ирану и Украјини, оцјењујући да Русија поткопава све мировне напоре у Украјини и да је неопходно повећати притисак на Москву у координацији са Сједињеним Америчким Државама.

Мерц се истовремено осврнуо се на питање енергетске сигурности Европе, напомињући да Немачка мора да одбрани своју слободу и престане да "продаје себе испод вриједности".

Поред међународних тема, Мерц је нагласио и потребу за смањењем бирократије унутар ЕУ и унапређењем конкурентности европског континента.

Он је најавио да ће о овим питањима разговарати на предстојећем самиту ЕУ у Бриселу, али је најавио и нову европску агенду усмјерену на дигитализацију, иновације и смањење регулација које коче раст.

