Мерц: Њемачка не намјерава да шаље бродове у Ормуски мореуз, ово није наш рат

Извор:
СРНА
18.03.2026
17:12
Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је данас да Њемачка не намјерава да учествује у обезбјеђивању бродског саобраћаја кроз Ормуски мореуз, упркос ескалацији сукоба у Ирану и расту цијена горива.
- Ово није наш рат - нагласио је Мерц и додао да одговорност за тренутну кризу у региону лежи на иранском режиму, али да се нада да ће ирански народ моћи да преузме судбину у своје руке, преноси "Билд".
Кад је реч о односима са САД у околностима кризе због рата у Ирану, рекао је да Њемачка дијели важне циљеве са САД, али да се неће устручавати да каже гдје ствари види другачије и гдје имају различите интересе.
- Такво партнерство мора бити у стању да то издржи, иначе то није партнерство - рекао је Мерц, истакавши да ЕУ има интерес да се рат на Блиском истоку брзо заврши.
Њемачки канцелар је критиковао амерички приступ у региону Залива.
- До данас не постоји убедљив план како би ова операција могла да успе. Вашингтон нас није консултовао. Саветовали бисмо да се не предузима овакав поступак како се тренутно спроводи - рекао је он, уз напомену да Њемачка ипак стоји иза свог партнерства са САД.
Њемачки канцелар је у Бундестагу говорио и о посљедицама рата у Ирану и Украјини, оцјењујући да Русија поткопава све мировне напоре у Украјини и да је неопходно повећати притисак на Москву у координацији са Сједињеним Америчким Државама.
Мерц се истовремено осврнуо се на питање енергетске сигурности Европе, напомињући да Немачка мора да одбрани своју слободу и престане да "продаје себе испод вриједности".
Поред међународних тема, Мерц је нагласио и потребу за смањењем бирократије унутар ЕУ и унапређењем конкурентности европског континента.
Он је најавио да ће о овим питањима разговарати на предстојећем самиту ЕУ у Бриселу, али је најавио и нову европску агенду усмјерену на дигитализацију, иновације и смањење регулација које коче раст.
