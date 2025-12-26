Logo
Умрла легенда француског фудбала, годинама је био у репрезентацији

Извор:

Телеграф

26.12.2025

15:47

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Некадашњи тренер Пари Сен Жермена и дугогодишњи асистент Лорана Блана на месту селектора Француске, Жан-Луј Гасе преминуо је данас у 72. години потврдили су многобројни клубови из ове земље.

Цијелу своју играчку каријеру провео је играјући за Монпеље, а након тога је био тренер. У почетку је радио као тренер и помоћник у неколико клубова, прије него што је постао сарадник Лорана Блана.

Њихова сарадња почела је у Бордоу и донијела је титулу овом клубу 2009. године, да би након тога заједно освојили Лига куп и Суперкуп Француске. Са њим је потом поред репрезентације сарађивао и у Пари Сен Жермену, све у периоду од 2007. до 2016. године.

Са Парижанима је стигао до још три титуле у Лиги 1, три Лига купа, два Купа и три Суперкупа.

Он је 2022. године сјео на клупу Обале Слоноваче, гдје се догодила помало бизарна прича. У групној фази његов тим је био тек трећи и прошао је даље, али је Жан-Луј Гасе скинут са позиције тренера. Замјеник Емерсе Фае је потом повео тим до титуле на АФКОН-у.

Прошле сезоне водио је Монпеље и није успио да га спаси испадања у нижи ранг такмичења.

(Телеграф.рс)

preminuo

selektor

Француска

