Умрла легенда француског фудбала, годинама је био у репрезентацији

Извор:
Телеграф
26.12.2025
15:47
Некадашњи тренер Пари Сен Жермена и дугогодишњи асистент Лорана Блана на месту селектора Француске, Жан-Луј Гасе преминуо је данас у 72. години потврдили су многобројни клубови из ове земље.
Цијелу своју играчку каријеру провео је играјући за Монпеље, а након тога је био тренер. У почетку је радио као тренер и помоћник у неколико клубова, прије него што је постао сарадник Лорана Блана.
Њихова сарадња почела је у Бордоу и донијела је титулу овом клубу 2009. године, да би након тога заједно освојили Лига куп и Суперкуп Француске. Са њим је потом поред репрезентације сарађивао и у Пари Сен Жермену, све у периоду од 2007. до 2016. године.
💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. — MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025
Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT
Са Парижанима је стигао до још три титуле у Лиги 1, три Лига купа, два Купа и три Суперкупа.
Он је 2022. године сјео на клупу Обале Слоноваче, гдје се догодила помало бизарна прича. У групној фази његов тим је био тек трећи и прошао је даље, али је Жан-Луј Гасе скинут са позиције тренера. Замјеник Емерсе Фае је потом повео тим до титуле на АФКОН-у.
Прошле сезоне водио је Монпеље и није успио да га спаси испадања у нижи ранг такмичења.
