Преминуо глумац из серије ''Пријатељи''

Легендарни глумац из серија "Пријатељи", "Seinfeld" и "The Middle", Пет Фин, преминуо је у 60. години, окружен својим вољенима у Лос Анђелесу.
Пет Фин глумио је др Роџера у серији "Пријатељи".
Дуго се борио са најтежом болешћу, међутим, није откривено коју врсту рака је имао.
Раније је писано да му је прије неколико година дијагностикован рак бешике.
Pat Finn, ‘The Middle’ and ‘Friends’ actor, dead at 60 after cancer battle https://t.co/eDzbYZ61O7 pic.twitter.com/jMYgHE9JvG— New York Post (@nypost) December 24, 2025
