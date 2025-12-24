Logo
Преминуо глумац из серије ''Пријатељи''

24.12.2025

17:55

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Легендарни глумац из серија "Пријатељи", "Seinfeld" и "The Middle", Пет Фин, преминуо је у 60. години, окружен својим вољенима у Лос Анђелесу.

Пет Фин глумио је др Роџера у серији "Пријатељи".

Мовлид Хајбулајев

Остали спортови

Шок у борилачком свијету: Првак пао на допингу и остао без свега

Дуго се борио са најтежом болешћу, међутим, није откривено коју врсту рака је имао.

Раније је писано да му је прије неколико година дијагностикован рак бешике.

