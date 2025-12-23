Logo
Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик
Фото: Youtube/@RTS/screenshot

На изложби у Научно-технолошком парку у Новом Саду представљено је побједничко рјешење за споменик који ће бити подигнут у овом граду у част српског математичара и физичара Милеве Марић Ајнштајн.

Горан Чпајак је аутор побједничког рјешења које симболично представља Милевино писмо упућено Алберту Ајнштајну у којем је написала: "Ми смо један камен".

У оквиру обиљежавања 150 година од рођења познате Српкиње, предсједник Покрајинске владе Војводине Маја Гојковић посјетила је ову изложбу и открила таблу са називом амфитеатра у Научно-технолошком парку који ће од данас носити Милевино име.

atom pixabay

Наука и технологија

Најчуднија Ајнштајнова теорија постаје стварност?

Изложба идејних рјешења представља корак ка подизању споменика у част научног доприноса и историјског значаја Милеве Марић Ајнштајн на Београдском кеју, док је назив амфитеатра трајно признање њеном доприносу науци и образовању.

"Ово је омаж великој жени која је рођена у Тителу и која је са супругом живела у Новом Саду и Каћу. Најплодоносније доба рада Алберта Ајнштајна, када је урађено много тога за светску науку, било је за време брака са Милевом Марић", истакла је Гојковићева.

Горан Селак

Република Српска

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

Она је навела да је Милева Марић Ајнштајн била жена позната као супруга нобеловца и физичара, а заправо је симбол жене научника у сјенци која је радом и талентом допринијела да њен супруг направи велика дјела, преноси РТВ.

Радован Јокић, предсједник Комисије Одбора за спровођење одлуке за подизање споменика Милеви Марић Ајнштајн, рекао је да ће савремена умјетничка скулптура посвећена Ајнштајновој супрузи оплеменити простор на Кеју и на достојан начин обиљежити њену личност и дјело.

