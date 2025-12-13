Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

Извор:
АТВ
13.12.2025
13:26
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Српске и министар правде Републике Српске Горан Селак, заједно са представницима СПС-а, положио је данас вијенац на споменик страдалим Србима у бањалучком насељу Дракулић, одајући пошту жртвама једног од најтежих злочина почињених над српским народом у Другом свјетском рату.
У насељима Дракулић, Шарговац, Мотике и у руднику Раковац, 7. фебруара 1942. године, усташе су на најсвирепије начине убиле више од 2.300 невиних Срба – жена, дјеце и стараца, без иједног испаљеног метка. Овај злочин остаје трајна опомена и симбол страдања српског народа.
“Дракулић је мјесто тишине која говори више од сваке ријечи. Овдје смо да се поклонимо невиним жртвама и да потврдимо да српски народ не смије и неће заборавити. Политика истребљења коју је спроводила тадашња НДХ представља један од најмрачнијих периода у историји Европе”, изјавио је Селак.
Селак је нагласио да сјећање на жртве није усмјерено против било кога, већ да представља моралну обавезу и темељ очувања истине и достојанства.
“И поред немјерљивих страдања, српски народ је опстао на овим просторима. Стварањем Републике Српске испунили смо историјски дуг према прецима који нису имали државу да их заштити. Данас је наша обавеза да Републику Српску чувамо и јачамо, јер она значи слободу, сигурност и будућност српског народа”, поручио је лидер СПС-а.
Социјалистичка партија Српске, како је истакнуто, остаје посвећена очувању културе сјећања, поштовању историјске истине и заштити вриједности на којима почива Република Српска.
