Будимир и Кострешевић посјетили локацију тактичке вјежбе на Козари

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић посјетили су јутрос локацију на Козару на којој се одвија тактичка вјежба МУП-а "Талачка ситуација у руралном подручју".
Будимир је истакао значај ових активности за унапређење спремности и брзине ефикасног реаговања полицијских службеника у реалним ситуацијама, саопштено је из МУП-а Српске.
Он је рекао да ова вјежба представља завршну активност којом 49 полицијских службеника завршавају тромјесечну основну обуку за Жандармерију у Центру за обуку.
У вјежби, коју организује Центар за обуку МУП-а, учествују припадници Жандармерије, Управе за полицијску подршку, полицијски преговарач и полицијски службеници Полицијске станице Омарска.
