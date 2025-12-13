Logo
Будимир и Кострешевић посјетили локацију тактичке вјежбе на Козари

Извор:

СРНА

13.12.2025

11:49

Коментари:

0
Будимир и Кострешевић посјетили локацију тактичке вјежбе на Козари
Фото: Уступљена фотографија

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић посјетили су јутрос локацију на Козару на којој се одвија тактичка вјежба МУП-а "Талачка ситуација у руралном подручју".

Будимир је истакао значај ових активности за унапређење спремности и брзине ефикасног реаговања полицијских службеника у реалним ситуацијама, саопштено је из МУП-а Српске.

Он је рекао да ова вјежба представља завршну активност којом 49 полицијских службеника завршавају тромјесечну основну обуку за Жандармерију у Центру за обуку.

бака Даница

Бања Лука

Бака Даница из Бањалуке прославила 103. рођендан: Ово је њена тајна дуговјечности

У вјежби, коју организује Центар за обуку МУП-а, учествују припадници Жандармерије, Управе за полицијску подршку, полицијски преговарач и полицијски службеници Полицијске станице Омарска.

