Лажни лијек усмртио најмање 13 људи и десетине тешко отровао

Извор:
СРНА
13.12.2025
11:15
Лажни лијек "оксикодон" који се продавао на интернету усмртио је најмање 13 људи у Холандији и изазвао десетине тешких тровања, показала је истрага коју је спровела болница "Ерасмус МЦ".
Прави лијек "оксикодон", снажан опиодни аналгетик, иначе се издаје на рецепт, а већина жртава набавила лажни купљен у онлајн продавници "Слапилен.нет".
Таблете су садржале нитазене, изузетно снажан синтетички опиоид који може да изазове смртоносна предозирања.
Холандски Форензички институт потврдио је шест смртних случајева и четири тешка тровања, преноси портал НЛ Тајмс.
Институт сумња на још шест смртних исхода, док у једном случају постоје снажне индиције о повезаности.
Најмање 22 особе преживјеле су тешка тровања, неке након интензивног лијечења, а стручњаци упозоравају да ови подаци вјероватно потцјењују стварни размјер проблема.
Двојица мушкараца повезаних са спорним веб-сајтом требало би да се у понедјељак, 15. децембра, појаве пред судом због оптужби за трговину дрогом, након смрти четрдесетчетворогогдишње Шерон из Форбурга.
Тужилаштво их засад није директно повезало ни са једним смртним случајем, док су главни осумњичени и даље у бекству.
