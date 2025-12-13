Logo
Large banner

Лажни лијек усмртио најмање 13 људи и десетине тешко отровао

Извор:

СРНА

13.12.2025

11:15

Коментари:

0
Лажни лијек усмртио најмање 13 људи и десетине тешко отровао
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Лажни лијек "оксикодон" који се продавао на интернету усмртио је најмање 13 људи у Холандији и изазвао десетине тешких тровања, показала је истрага коју је спровела болница "Ерасмус МЦ".

Прави лијек "оксикодон", снажан опиодни аналгетик, иначе се издаје на рецепт, а већина жртава набавила лажни купљен у онлајн продавници "Слапилен.нет".

Таблете су садржале нитазене, изузетно снажан синтетички опиоид који може да изазове смртоносна предозирања.

Холандски Форензички институт потврдио је шест смртних случајева и четири тешка тровања, преноси портал НЛ Тајмс.

Институт сумња на још шест смртних исхода, док у једном случају постоје снажне индиције о повезаности.

Најмање 22 особе преживјеле су тешка тровања, неке након интензивног лијечења, а стручњаци упозоравају да ови подаци вјероватно потцјењују стварни размјер проблема.

Двојица мушкараца повезаних са спорним веб-сајтом требало би да се у понедјељак, 15. децембра, појаве пред судом због оптужби за трговину дрогом, након смрти четрдесетчетворогогдишње Шерон из Форбурга.

Тужилаштво их засад није директно повезало ни са једним смртним случајем, док су главни осумњичени и даље у бекству.

Подијели:

Тагови:

lijekovi

trovanje

Холандија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Доградња нуклеарне електране "Пакш два" напредује брже од планираног

2 ч

0
Изгубљен још један живот на путевима: Младић (25) погинуо у језивом судару

Свијет

Изгубљен још један живот на путевима: Младић (25) погинуо у језивом судару

2 ч

0
Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

Друштво

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

2 ч

1
Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

Свијет

Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

2 ч

0

Више из рубрике

Ови знакови могу указивати на настанак тромба у тијелу

Здравље

Ови знакови могу указивати на настанак тромба у тијелу

5 ч

0
Риба посна трпеза

Здравље

Три врсте хране коју требате јести зими

14 ч

0
Разара ваше бубреге: Ово пиће је "тихи убица" вашег здравља

Здравље

Разара ваше бубреге: Ово пиће је "тихи убица" вашег здравља

18 ч

0
Шта је губа и како се преноси?

Здравље

Шта је губа и како се преноси?

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner